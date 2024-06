EM 2024, Public Viewing: Wo sind die Fan Zones in Dortmund?

© getty

EM 2024: Wann ist die Fan Zone in Dortmund geöffnet?

Die Fan Zone Friedensplatz, ist vom 14. Juni bis zum 14. Juli täglich geöffnet, also auch an spielfreien Tagen. In der Gruppenphase geht es um 13 Uhr los, in der K.-o.-Runde und an spielfreien Tagen um 15 Uhr.

Bis zu 6.500 Fans werden eingelassen, sollte diese Zahl erreicht werden, gibt es einen Einlassstopp.

Auf dem Programm auf dem Friedensplatz stehen laut UEFA:

Fußballaktivitäten

Musik und Unterhaltung

Übertragung aller EM-Spiele

Im Westfalenpark gibt es in der Gruppenphase an jedem Freitag und Samstag, an Tagen, an denen in Dortmund gespielt wird, sowie zu den Deutschland-Spielen jeweils ab 13 Uhr ein Public Viewing.

In der K.-o.-Phase werden die Spiele aus Dortmund, die Spiele an den Tagen, an denen Deutschland antritt, sowie das Finale gezeigt. Los geht es dann jeweils um 15 Uhr.

Bis zu 25.000 Menschen können zum Public Viewing in den Westfalenpark gelassen werden.