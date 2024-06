EM 2024, Public Viewing: Wo sind die Fan Zones in Frankfurt?

© getty

EM 2024: Wann ist die Fan Zone in Frankfurt geöffnet?

Die Fan Zone Mainufer, ist vom 14. Juni bis zum 14. Juli täglich geöffnet, also auch an spielfreien Tagen. Während der Gruppenphase geht es jeden Tag um 13 Uhr los, um Mitternacht ist Schluss. Während der K.-o.-Runde ist die Fan Zone von 15 bis 0 Uhr geöffnet, an Samstagen und Sonntagen von 13 bis 0 Uhr. Bis zu 10.000 Fans können zum Public Viewing kommen, mit einem Ampelsystem wird angezeigt, ob es gerade nur in die Fan Zone gehen kann oder ob noch Platz beim Public Viewing ist.

Auf dem Programm am Mainufer stehen laut UEFA: