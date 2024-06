EM 2024, Public Viewing: Wo sind die Fan Zones in Leipzig?

Was gibt es schöneres, als sich ein EM-Spiel gemeinsam mit vielen Menschen anzusehen. Im ganz großen Stil ist das während der EM 2024 in den zehn deutschen Host Cities bei Public Viewings in eingerichteten Fan Zones möglich.

In Leipzig kommen dort Fans in den Genuss, sich alle 51 EM-Spiele bei einem Public Viewing anzusehen um eine unvergessliche EM-Stimmung zu kreieren.