EM 2024, Public Viewing: Wo sind die Fan Zones in Stuttgart?

Public Viewing war bei der WM 2006 in Deutschland der große Renner. Das soll auch bei der EM 2024 wieder so sein.

In zehn deutschen Städten wird bei der EM 2024 gespielt. Wer keine Karten für eines der EM-Spiele bekommen hat, kann dort in eigens eingerichteten Fan Zones die Spiele live sehen und darüber hinaus bei weiteren Aktivitäten viel Spaß haben. Auch in Stuttgart gibt es eine Fan Zone.