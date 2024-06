EM 2024, Public Viewing: Wo sind die Fan Zones in Köln?

© getty

EM 2024: Wann sind die Fan Zones in Köln geöffnet?

Die Fan Zone Heumarkt, ist vom 14. Juni bis zum 14. Juli täglich von 14 bis 23 Uhr geöffnet. Bei späten Spielen bleibt sie bis zum Ende, also etwa 23 Uhr für Fans zugänglich. Sie kann also auch an spielfreien Tagen besucht werden. Wird an einem Tag in Köln gespielt, öffnet die Fan Zone bereits um 11 Uhr ihre Pforten.

Zu den Programmpunkten am Heumarkt gehören laut UEFA:

Fußballaktivitäten

Unterhaltungsprogramm

DJ-Sets

Übertragung aller EM-Spiele

Beim Public Viewing am Tanzbrunnen verspricht die UEFA neben "elektrisierender Atmosphäre" auch ein Bühnenprogramm und Live-Musik. Dazu werden eine ganze Reihe EM-Spiele auf einer XXL-Leinwand ausgestrahlt.

Dies ist das Programm samt Öffnungszeiten:

14. Juni: Deutschland vs. Schottland, 17 - 23:30 Uhr

Deutschland vs. Schottland, 17 - 23:30 Uhr 15. Juni: Ungarn vs. Schweiz: 12 - 23 Uhr

Ungarn vs. Schweiz: 12 - 23 Uhr 18. Juni: 17 - 23 Uhr

17 - 23 Uhr 19. Juni: Ungarn vs. Deutschland und Schottland vs. Schweiz: 12 - 23 Uhr

Ungarn vs. Deutschland und Schottland vs. Schweiz: 12 - 23 Uhr 22. Juni: Belgien vs. Rumänien: 12 - 23 Uhr

Belgien vs. Rumänien: 12 - 23 Uhr 23. Juni: Schweiz vs. Deutschland: 17 - 23 Uhr

Schweiz vs. Deutschland: 17 - 23 Uhr 24. Juni: 17 - 23 Uhr

17 - 23 Uhr 25. Juni: England vs. Slowenien: 12 - 23 Uhr

England vs. Slowenien: 12 - 23 Uhr 29. Juni: 12 - 23 Uhr

12 - 23 Uhr 30. Juni: Achtelfinale in Köln: 12 - 23 Uhr

Außerdem werden mögliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel dort gezeigt.