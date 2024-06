EM 2024, Public Viewing: Wo sind die Fan Zones in Berlin?

© getty

EM 2024: Wann sind die Fan Zones in Berlin geöffnet?

Die Fan Zone Reichstag, in der die Fans laut UEFA mit einem "bunten Kultur- und Unterhaltungsprogramm" versorgt werden, ist vom 14. Juni bis zum 14. Juli täglich von 14 bis 24 Uhr geöffnet. Sie kann also auch an spielfreien Tagen besucht werden. Zu den Programmpunkten gehören laut UEFA:

Live-Musik

Lesungen

Workshops

DJ-Sets

Die Fan Zone Brandenburger Tor wird am 12. Juni mit der "Eröffnungsshow Fussballkultursommer" eröffnet. Anschließend können Fans sie vom Turnierauftakt am 14. Juni bis zum Endspieltag am 14. Juli besuchen.

An Tagen, an denen es kein Public Viewing gibt, ist die Fan Zone dennoch von 8 bis 24 Uhr geöffnet.