"Ich habe meine Mannschaft im Stich gelassen": Übler Drop von Saquon Barkley ermöglicht Atlanta Falcons Sieg im NFL-Krimi bei den Philadelphia Eagles

Eagles vs. Falcons: Philadelphia hatte Sieg fast schon sicher

Dass Atlanta überhaupt in die Position kam, noch ein Comeback in das Spiel hinzulegen, lag an einem teuren Drop von Saquon Barkley. Der neue Star-Running-Back der Eagles ließ 1:46 Minuten vor dem Ende völlig freistehend bei einem dritten Versuch und noch drei Yards zu gehen den Ball fallen. So gab es nur ein Field Goal für Philadelphia und Cousins konnte übernehmen.

Barkley, vor der Saison von den New York Giants gekommen, war hinterher untröstlich: "Ich habe meine Mannschaft im Stich gelassen. Ich hätte unsere Defense nicht in diese Position bringen dürfen. Wenn ich den Catch mache, ist das Spiel vorbei."