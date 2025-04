Die personelle Ausgangslage ist für den FCB nicht einfach - doch für den Coach keine Ausrede oder Entschuldigung.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat seine Mannschaft angesichts der Verletzungsmisere beim Rekordmeister in die Pflicht genommen. "Ich habe keinen Bock auf Gejammer", sagte Kompany vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand am Dienstag (21 Uhr): "Ich will die Ziele nicht ändern, weil wir Verletzte haben."