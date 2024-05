Aaron Rodgers zittert vor diesem Gegner: Die besten Duelle der NFL-Saison 2024

© getty

Week 5: Houston Texans vs. Buffalo Bills

Aufsteiger gegen Absteiger? Die Texans legten mit Rookie-Quarterback CJ Stroud eine überragende Saison 2023 hin und gewannen sogar ein Spiel in den Playoffs. Das niedrige Gehalt des 22-Jährigen will man nun natürlich ausnutzen und hat in der Offseason richtig viel Kohle in den Kader investiert. Außerdem holte man mit Stefon Diggs einen - im besten Fall - Top-Receiver per Trade aus Buffalo.

Der fehlt jetzt natürlich als Anspielstation von Josh Allen. Überhaupt haben die Bills in der Offseason richtig bluten müssen, viele Leistungsträger gerade in der Defense sind weg. Gehört man so noch zur Crème de la Crème in der AFC?