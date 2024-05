Historischer Deal! Streaming-Gigant kauft Christmas Games der NFL

Zudem sicherte sich Netflix auch für die beiden kommenden Jahre mindestens eine Partie am 25. Dezember.

"Es gibt keine jährlichen Live-Ereignisse, weder im Sport noch in anderen Bereichen, die mit dem Publikum vergleichbar sind, das die NFL anzieht. Wir sind begeistert, dass die NFL-Spiele am ersten Weihnachtsfeiertag nur auf Netflix zu sehen sein werden", sagte Chief Content Officer Bela Bajaria in einer Erklärung.

Der erste Weihnachtsfeiertag fällt 2024 auf einen Mittwoch, ein eher ungewöhnlicher Tag für NFL-Spiele. In der Saison 2023 wurden drei Spiele an Weihnachten ausgetragen, als der 25. Dezember auf einen Montag fiel.

"Die NFL an Weihnachten ist zu einer Tradition geworden, und die Partnerschaft mit Netflix, einem Dienst, dessen größter Tag des Jahres typischerweise dieser Feiertag ist, ist die perfekte Kombination, um dieses Ereignis für NFL-Fans weltweit populärer zu machen", sagte Hans Schroeder, Executive Vice President of Media Distribution der NFL, in einer Erklärung.