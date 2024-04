Ursprünglich wollte er in die NBA, nun ruft die NFL: Deutschlands neue Football-Hoffnung Brandon Coleman hat einen ungewöhnlichen Weg hinter sich

© getty

Brandon Coleman in der NFL: "Washington fühlte sich an wie zuhause"

In der Mitte des zweiten Draft-Tages machen die Commanders Nägel mit Köpfen. Coleman hatte das Team im Vorfeld bereits besucht und sich mit den Coaches ausgetauscht. "Es fühlte sich an wie zuhause, ähnlich wie bei TCU. Die Coaches haben sich wirklich um die Spieler gekümmert", sagt der Deutsch-Amerikaner, der beide Staatsbürgerschaften besitzt. Und im Front Office will man sich das überragende Potenzial Colemans nicht entgehen lassen: In seiner gesamten College-Karriere hat der nämlich in 1.307 Snaps im Pass-Blocking nur drei Sacks zugelassen. Er ist auf mehreren Positionen einsetzbar und war bei TCU sogar Team Captain, kann also auch in Washington zum Anführer reifen.

Unter dem neuen Besitzer Josh Harris, der das Team 2023 übernommen hatte, soll nämlich endlich wieder eine Sieger-Franchise heranreifen. Eine enttäuschende letzte Saison brachte den zweiten Pick ein, das Team wählte wie erwartet Quarterback-Supertalent Jayden Daniels. Ein spektakulärer Spieler, aber für einen QB vergleichsweise schmal. Umso wichtiger ist es, ihn vor den harten Hits der Pass Rusher zu beschützen.

Washington Commanders: Bilanz der letzten Jahre

Jahr Bilanz Playoffs? 2023 4-13 - 2022 8-8-1 - 2021 7-10 - 2020 7-9 Niederlage im Wildcard Game

Da kommt Coleman ins Spiel. Kein Team hat 2023 laut ProFootballFocus mehr Druck auf den eigenen Quarterback zugelassen als die Commanders, Hauptschuldiger war dabei die O-Line. Also wurde die in der Offseason fast komplett umgebaut: Mit Center Tyler Biadasz und Guard Nick Allegretti holte man zwei Starter aus Dallas und Kansas City in der Free Agency, der bisherige Left Tackle Charles Leno wiederum wurde entlassen. Der Kader böte zwar Alternativen, zudem ist der Deutsche wie erwähnt vielseitig einsetzbar. "Mir ist egal, wo ich eingesetzt werde", sagt er selbst.

Aktuell spricht aber viel dafür, dass das Team mit Coleman als Left Tackle plant, vielleicht sogar schon in seinem ersten Jahr als Starter. "Er bringt alles mit, um in dieser Liga ein Tackle zu sein", betonte General Manager Adam Peters.