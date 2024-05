International Games stehen fest: Carolina Panthers und New York Giants treffen in München aufeinander

Ihr nominelles Heimspiel in der Münchner Allianz Arena tragen die Panthers gegen die New York Giants aus. Das Spiel findet am Sonntag, den 10. November statt, dabei handelt es sich um Week 10 der regulären Saison.

"Mit den New York Giants kommt ein weiteres NFL Top-Team nach Deutschland. Mit dem Spiel der Giants am 10.11.2024 gegen die Carolina Panthers werden wir die erfolgreiche Serie von NFL-Spielen in Deutschland fortsetzen. Die wachsende Zahl an NFL Fans darf sich auch im dritten Jahr in Folge auf hervorragenden Football und Entertainment freuen", sagte Dr. Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland, in einer Presseerklärung.

2023 fanden gleich zwei Spiele in Frankfurt statt, in diesem Jahr ist die NFL wie schon 2022 wieder in München zu Gast. "Wir freuen uns auf die Rückkehr der NFL nach München. Die Premiere hat viele Gäste aus der ganzen Welt nach München gelockt. Die emotionale Premiere 2022 war für viele NFL Fans, aber auch für uns als Stadt München, unvergesslich", sagte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter.