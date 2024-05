NFL-Spielplan 2024 veröffentlicht: Alle wichtigen Infos zur neuen Saison

© getty

NFL Saison 2024: Ein Spiel in Deutschland, drei in London

Klar ist auch, dass es ein Deutschland-Spiel in der Allianz Arena in München geben wird. In Week 10 am 10. November treffen dort die Carolina Panthers auf die New York Giants.

Außerdem werden drei Partien in London ausgetragen: Die Jacksonville Jaguars sind dabei gleich zweimal vertreten. Erst im Tottenham Hotspur Stadium gegen die Chicago Bears (13. Oktober), dann eine Woche später im Wembley Stadium gegen die New England Patriots. Das dritte Spiel auf englischem Boden steigt zwischen den Minnesota Vikings und den New York Jets, ebenfalls in der Arena der Spurs.

Die International Games im Überblick