NFL, neue Saison: Start, Auftakt, Termine, Spielplan, Playoffs, Übertragung im Free-TV und Livestream?

Die neue Saison (2023/2024) der NFL steht in den Startlöchern. Termine, Auftakt, Spielplan, Playoffs, Übertragung im TV und Livestream - bei SPOX bekommt Ihr die wichtigsten Infos zur neuen Saison geliefert.

Die NFL-Preseason 2023 ist vorbei und hat Lust auf mehr gemacht. Doch keine Sorge: Das Warten hat demnächst ein Ende. In Kürze ist es schon so weit und die Regular-Season der NFL beginnt.

In der Offseason hat sich durch Trades, die Free Agency und den Draft einiges verändert. Unter anderem gibt es in manchen der 32 Teams neue Starting-Quarterbacks und Backups.

© getty

NFL, neue Saison: Termine, Auftakt, Spielplan, Playoffs

Zum Auftakt der NFL-Regular-Season 2023 treffen die Kansas Chiefs, amtierender Super-Bowl-Sieger, und die Detroit Lions aufeinander. Der Kickoff wird am 7. September um 2.20 Uhr (MESZ) erfolgen.

In der Regular-Season bestreitet jedes Team insgesamt 18 Spiele. Im Wochentakt fährt der NFL-Spielplan fort, ehe die Regular-Season im Januar nächsten Jahres ihr Ende findet.

Die Playoffs starten dann am 13. Januar 2024, das große Finale um die Vince Lombardi Trophy, Super Bowl LVIII, findet am 11. Februar 2024 in Las Vegas statt.

Week Datum 1 8.9. - 12.9. 2 15.9. - 19.9. 3 22.9. - 26.9. 4 29.9. - 3.10. 5 6.10. - 10.10. 6 13.10. - 17.10. 7 20.10. - 24.10. 8 27.10. - 31.10. 9 3.11. - 7.11. 10 10.11. - 14.11. 11 17.11. - 21.11. 12 23.11. - 28.11. 13 1.12. - 5.12. 14 8.12. - 12.12. 15 15.12. - 19.12. 16 22.12. - 26.12. 17 29.12. - 1.1. 18 7.1. - 8.1.

NFL, neue Saison: Die wichtigsten Termine im Überblick

Dauer der Regular Season: 8. September 2023 - 8. Januar 2024

Start der Playoffs: 13. Januar 2024

Super Bowl LVIII: 11. Februar in Las Vegas

NFL, neue Saison: Übertragung im Free-TV und Livestream

Die neue NFL-Season hat ein neues Zuhause gefunden: RTL löst die ProSiebenSat.1-Gruppe ab und konnte sich die Übertragungsrechte für die NFL sichern. Der luxemburgische TV-Sender kündigte an, dass er 80 Spiele der Playoffs, des Super-Bowls und auch die zwei Spiele in Deutschland übertragen werde.

Um genauer zu werden: Sonntags werden zwei Spiele sowohl bei RTL als auch bei RTL Nitro im frei empfangbaren TV ausgestrahlt. Per Livestream kann man sich dann ein drittes Spiel via RTL+ anschauen.

Wer auf englischen Kommentar steht, ist bei Amazon Prime goldrichtig. Der Streaming-Anbieter zeigt die Donnerstagsspiele mit englischer Begleitung.

Doch nicht nur RTL und Prime übertragen den besten Football, sondern auch wieder DAZN. Der NFL Game Pass ermöglicht es, mehrere Spiele der Regular-Season und der Play-Offs zu schauen. Auch der Super-Bowl wird vom Streaming-Dienst angeboten.

NFL, neue Saison: WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

NFL, neue Saison: Die Super Bowl-Sieger der letzten 10 Jahre