NFL: Preseason 2023 - Termine, Zeitplan, TV-Übertragungen

Die NFL-Saison beginnt zwar erst Anfang September, doch bereits im August steht die Preseason an. Jedes Team bestreitet mindestens drei Vorbereitungsspiele und zeigt seine neuen Rookies. SPOX zeigt Euch, welche Spiele anstehen und wo Ihr sie sehen könnt.

Die Preseason der NFL ist jedes Jahr eine gute Gelegenheit, die Rookies des jüngsten Drafts erstmals auf dem Feld zu sehen. Ebenso könnten Head Coaches einen kleinen Einblick in das geben, was sie in der neuen Saison spielen lassen wollen.

In jedem Fall ist es für Fans die erste Chance, wieder NFL-Football seit Mitte Februar zu sehen, als der Super Bowl zwischen den Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs die letzte Gelegenheit dafür seit einigen Monaten war.

In wenigen Wochen jedoch geht es wieder los und wir zeigen Euch, was Euch erwartet.

NFL Preseason 2023: Hall of Fame Game

Es ist gute Tradition, dass die NFL Preseason standesgemäß mit dem Hall of Fame Game in Canton/Ohio eröffnet wird. Es ist das erste Spiel der neuen Preseason und findet am Donnerstag vor der Aufnahme der neu gewählten Hall-of-Famer zu deren Ehren statt.

In diesem Jahr treffen die New York Jets auf die Cleveland Browns. Das Spiel steigt am 4. August um 2 Uhr (MESZ).

Mit dem Jets-Debüt von Quarterback Aaron Rodgers sollte man jedoch nicht rechnen, denn so früh in der Preseason sehen Starter in aller Regel noch nicht das Feld, speziell solche, die schon etwas älter und ohnehin unantastbar sind.

NFL Preseason 2023: Woche 1

Richtig los geht es mit der NFL Preseason dann eine Woche später. Grundsätzlich ist der Spielplan in der Preseason sehr variabel und die beteiligten Teams legen ihre Kick-Off-Zeiten individuell in Absprache mit den regionalen TV-Stationen fest. Entsprechend kommt es zu einigen exotischen Startzeiten, die wir in der Regular Season nicht mehr sehen werden.

Ungewöhnlich ist vor allem, dass auch an Freitagen und Samstagen gespielt wird. Zudem gibt es das eine oder andere Spiel in der europäischen Primetime.

Den Auftakt in die erste Woche der Preseason machen die New England Patriots, die die Houston Texans empfangen. Hier könnte Rookie-Quarterback CJ Stroud sein Debüt für die Texans feiern. Ebenfalls in der Nacht zum 11. August geben sich die Seattle Seahawks die Ehre und empfangen die Minnesota Vikings.

© getty

NFL Preseason 2023: Woche 1 im Überblick

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel Freitag, 11. August 1 Uhr Patriots - Texans Freitag, 11. August 4 Uhr Seahawks - Vikings Samstag, 12. August 1 Uhr Lions - Giants Samstag, 12. August 1 Uhr Bengals - Packers Samstag, 12. August 1 Uhr Dolphins - Falcons Samstag, 12. August 1 Uhr Buccaneers - Steelers Samstag, 12. August 1.30 Uhr Browns - Commanders Samstag, 12. August 4 Uhr Cardinals - Broncos Samstag, 12. August 19 Uhr Bills - Colts Samstag, 12. August 19 Uhr Bears - Titans Samstag, 12. August 22 Uhr Panthers - Jets Samstag, 12. August 23 Uhr Cowboys - Jaguars Sonntag, 13. August 1 Uhr Ravens - Eagles Sonntag, 13. August 3 Uhr Rams - Chargers Sonntag, 13. August 19 Uhr Saints - Chiefs Sonntag, 13. August 22 Uhr Raiders - 49ers

NFL Preseason 2023: Woche 2

Woche 2 bietet uns ein paar namhafte Duelle potenziellen Spitzenteams. Zum Start empfangen die Eagles die Cleveland Browns. Die Pittsburgh Steelers treffen auf die Buffalo Bills und die San Francisco 49ers bekommen es mit den Denver Broncos und Sean Payton zu tun.

Darüber hinaus wartet das einzige Monday Night Game der Preseason zwischen den Washington Commanders und Baltimore Ravens - ein Lokalderby, wenn so will, denn beide spielen bekanntlich in Maryland.

NFL Preseason 2023: Woche 2 im Überblick

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel Freitag, 18. August 1.30 Uhr Eagles - Browns Samstag, 19. August 1 Uhr Giants - Panthers Samstag, 19. August 1.30 Uhr Falcons - Bengals Samstag, 19. August 19 Uhr Lions - Jaguars Samstag, 19. August 22 Uhr Texans - Dolphins Sonntag, 20. August 0.30 Uhr Steelers - Bills Sonntag, 20. August 1 Uhr Colts - Bears Sonntag, 20. August 1.30 Uhr Jets - Buccaneers Sonntag, 20. August 2 Uhr Cardinals - Chiefs Sonntag, 20. August 2 Uhr Packers - Patriots Sonntag, 20. August 2 Uhr Vikings - Titans Sonntag, 20. August 2.30 UHr 49ers - Broncos Sonntag, 20. August 3 Uhr Rams - Raiders Sonntag, 20. August 4 Uhr Seahawks - Cowboys Montag, 21. August 1.05 Uhr Chargers - Saints Dienstag, 22. August 2 Uhr Commanders - Ravens

NFL Preseason 2023: Woche 3

In der dritten Woche der Preseason bietet sich schließlich die letzte Gelegenheit für Coaches, vor allem ihre Streichkandidaten zu testen. Besondere Brisanz bietet sich durch die Tatsache, dass in diesem Jahr die Offseason-Kader (maximal 90 Spieler) nicht nach und nach gekürzt werden, sondern es eine einzige Deadline zur Reduzierung der Kader von 90 auf 53 Spieler geben wird. Diese ist am 29. August, als nur zwei Tage nach Ende von Woche 3 der Preseason.

NFL Preseason 2023: Woche 3 im Überblick

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel Freitag, 25. August 1.30 Uhr Falcons - Steelers Freitag, 25. August 2 Uhr Eagles - Colts Samstag, 26. August 2 Uhr Panthers - Lions Samstag, 26. August 2.15 Uhr Titans - Patriots Samstag, 26. August 4 Uhr 49ers - Chargers Samstag, 26. August 19 Uhr Bears - Bills Samstag, 26. August 19 Uhr Packers - Seahawks Samstag, 26. August 19 Uhr Chiefs - Browns Samstag, 26. August 19 Uhr Vikings - Cardinals Sonntag, 27. August 0 Uhr Giants - Jets Sonntag, 27. August 0.05 Uhr Commanders - Bengals Sonntag, 27. August 1 Uhr Jaguars - Dolphins Sonntag, 27. August 1 Uhr Buccaneers - Ravens Sonntag, 27. August 2 Uhr Cowboys - Raiders Sonntag, 27. August 3 Uhr Broncos - Rams Montag, 28. August 2 Uhr Saints - TExans

NFL Preseason 2023: Wo werden die Spiele im TV und Stream übertragen?

Grundsätzlich werden alle Spiele der NFL Preseason im Livestream zu sehen sein. Allerdings gilt das nur für den NFL Game Pass, das kostenpflichtige Streaming-Angebot der NFL, das ab 2023 weltweit exklusiv von DAZN vertrieben wird. Einzelheiten zur Buchung des Services via DAZN folgen im Laufe des Sommers.

Darüber hinaus allerdings werden Fans der NFL ausgewählte Preseason-Spiele auch im Standard-Paket von DAZN sowie auf dem RTL-TV-Sender Nitro sehen können. Etwaige Übertragungstermine stehen allerdings noch nicht fest.

Weitere ausgewählte Preseason-Spielen könnt Ihr derweil live im NFL Network sehen. Einen 24/7-Stream zum offiziellen TV-Sender der NFL gibt es ebenfalls auf DAZN.