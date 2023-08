NFL: Die 32 aktuellen Starting Quarterbacks aller Teams und ihre Backups

Die NFL-Saison 2023 steht bevor. In der Offseason sich über Trades, die Free Agency und den Draft einiges verändert. SPOX zeigt euch die Starting-Quarterbacks der 32 NFL-Teams und ihre Backups.

SPOX zeigt euch alle Starting Quarterbacks und ihre Backups, sortiert nach Divisionen. Dabei dürften aktuell drei Rookie-Quarterbacks gleich von Beginn an in Week 1 ran.

© getty

Starting-Quarterbacks der NFL - AFC North

Baltimore Ravens: Lamar Jackson (Backup: Josh Johnson oder Tyler Huntley)

Die Ravens listen Josh Johnson und Tyler Huntley gleichberechtigt im zweiten Team, jedoch spielte in der Vorbereitung Josh Johnson immer als Starter, Tyler Huntley übernahm in der zweiten Hälfte. Es ist also davon auszugehen, dass Josh Johnson die zweite Wahl hinter Star-QB Lamar Jackson ist.

Cincinnati Bengals: Joe Burrow (Trevor Siemian)

Starting Quarterback Joe Burrow ist mit einer Wadenverletzung immer noch nicht einsatzbereit in der Vorbereitung, weshalb er im Depth Chart der Bengals nicht als Starter aufgeführt wird. Es besteht aber keine Diskussion, dass er - sobald fit - wieder vor Trevor Siemian in der Rangordnung steht, der aktuell als Starter gelistet wird und dann ins zweite Glied zurückfällt.

Cleveland Browns: Deshaun Watson (Joshua Dobbs)

Pittsburgh Steelers: Kenny Pickett (Mitch Trubisky)