NFL: Monster-Deal! Lamar Jackson hat seinen Vertrag mit den Baltimore Ravens verlängert

Lamar Jackson hat einen neuen Vertrag mit den Baltimore Ravens unterschrieben. Wie das Team bestätigte, sind der Quarterback und die Ravens nach langen Verhandlungen übereingekommen - er wird offenbar 260 Millionen US-Dollar in fünf Jahren verdienen und ist damit der bestbezahlte Spieler der NFL.

"In den letzten paar Monaten gab es viel 'Er sagte, sie sagte' und viel Nägelkauen und Harreraufen. Aber die nächsten fünf Jahre wird der 'Flock' weitergehen. Lets Go, Baby! Ich kann es kaum erwarten, dort zu sein und für die nächsten fünf Jahre ein Teil des Teams zu sein", erzählt Lamar Jackson in einem Video auf Twitter.

Wie die Ravens mitteilte, hat der neue Vertrag eine Länge von fünf Jahren. Laut NFL-Insider Ian Rapoport liegt die Gesamtsumme des neuen Vertrags bei 260 Millionen US-Dollar. Im Durchschnitt erhält er also 52 Millionen US-Dollar pro Jahr. Damit schlägt Jackson auch die kürzliche Verlängerung des Eagles-Quarterbacks Jalen Hurts und wird der neue bestbezahlte Spieler in der gesamten NFL.

Hurts bekommt 255 Millionen US-Dollar in fünf Jahren ausgezahlt. Davon 110 Millionen US-Dollar garantiert. Auch die Summe des komplett garantierten Geldes übertrifft Jackson offenbar - das jedoch deutlich: Wie CBS-Reporterin Josina Anderson berichtet, sind 185 der 260 Millionen US-Dollar voll-garantiert. Das bedeutet: Jackson wird sie in jedem Fall erhalten, selbst wenn sein Team ihn entlassen oder traden sollte.

Die Ravens und Jackson sind nach langen Verhandlungen pünktlich vor der ersten Runde des NFL Draft 2023 noch übereingekommen. Nach Auslaufen seines Vertrags wurde Lamar Jackson zunächst mit dem Franchise Tag belegt, weigerte sich jedoch, diesen zu unterschrieben.

Deshalb stellte er eine Trade-Anfrage an sein Team: Er wollte entweder entsprechend bezahlt werden oder das Team wechseln. Nun passiert offenbar ersteres - er bleibt in Baltimore.

OBJ, Bateman, Likely: Ravens-Receiver reagieren auf Verlängerung

Sehr froh über die Vertragsverlängerung mit dem Quarterback sind auch die Wider Receiver der Ravens. "truzzzz", postete Odell Beckham Jr. nach Verkündung der Verlängerung auf Twitter. Der Star-Receiver soll eine Wunschverpflichtung von Jackson gewesen sein, um in Baltimore zu verlängern, und unterschrieb erst kürzlich bei den Ravens.

Auch Rashod Bateman, Ravens-Erstrundenpick von 2021, freute sich über mindestens zwei weitere Jahre mit seinem Quarterback und postete einen "Eight Ball" auf Twitter. Tight End Isaiah Likely feierte den Deal mit einem "The Wolf of Wall Street"-GIF von Leonardo DiCaprio.

Nicht nur die Receiver freuen sich: Defense-Spieler Geno Stone postete "Yessir", ebenfalls gefolgt von einem einer Billard-Kugel mit der Acht und vier Ausrufezeichen.