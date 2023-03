NFL: Baltimore Ravens belegen Lamar Jackson mit non-exklusivem Franchise Tag

Die Baltimore Ravens haben Lamar Jackson mit einem non-exklusiven Franchise Tag belegt, womit er die Möglichkeit hat, mit anderen Teams in Verhandlungen zu treten. Neben dem früheren MVP wurden noch zahlreiche andere Spieler mit dem Franchise Tag belegt.

Bis zur Deadline am Dienstag um 22 Uhr hatten die Teams Zeit, angehende Unrestricted Free Agents mit dem Franchise Tag zu belegen.

"Da wir noch keinen langfristigen Vertrag mit Lamar Jackson abgeschlossen haben, werden wir den Franchise Tag verwenden", erklärte Ravens General Manager Eric DeCosta.

"Es hat in der gesamten Liga und in Baltimore viele Fälle gegeben, in denen ein Spieler mit dem Franchise-Tag gekennzeichnet wurde und noch im selben Jahr einen langfristigen Vertrag unterzeichnet hat. Wir werden weiterhin in gutem Glauben mit Lamar verhandeln, und wir hoffen, dass wir einen langfristigen Vertrag abschließen können, der sowohl für Lamar als auch für die Ravens fair ist. Unser ultimatives Ziel ist es, ein Meisterschaftsteam mit Lamar Jackson an der Spitze für viele Jahre aufzubauen", führte DeCosta weiter aus.

Der nicht-exklusive Tag ist mit einem Gehalt von 32,5 Millionen Dollar für 2023 verbunden, was etwa 13 Millionen weniger ist, als der exklusive Tag gekostet hätte. Jackson kann dadurch mit anderen Teams verhandeln. Wenn er sich mit einem anderen Verein auf einen langfristigen Vertrag einigt, haben die Ravens die Möglichkeit, das Angebot anzunehmen. Sollte dies nicht der Fall sein, würden die Ravens die nächsten beiden Erstrundenpicks des anderen Teams erhalten.

Unter dem Franchise Tag haben die Ravens und Jackson nun bis zum 17. Juli Zeit, einen langfristigen Vertrag auszuhandeln. Wird bis zu dieser von der NFL gesetzten Frist keine Einigung erzielt, kann ein neuer Vertrag erst nach der Saison unterzeichnet werden. Baltimore hat mit fünf der sieben Spieler, die zuvor vom Team mit einem Franchise-Tag versehen wurden, mehrjährige Verträge abgeschlossen.

Neben Jackson erhielt auch Saquon Barkley von den New York Giants den Franchise Tag.

NFL: Cowboys halten Tony Pollard mit Franchise Tag

Bereits einen Tag vor der Deadline hatten vier weitere Spieler den Tag erhalten: Die Washington Commanders belegten Defensive Tackle Daron Payne mit dem Tag, die Dallas Cowboys und Las Vegas Raiders taten dies mit ihren Running Backs Tony Pollard und Josh Jacobs. Zudem erhielt Tight End Evan Engram den Franchise Tag von den Jacksonville Jaguars.

Ein weiterer Kandidat für den Franchise Tag war indes Quarterback Geno Smith von den Seattle Seahawks. Doch beide Seiten einigten sich noch am Montag auf einen neuen Dreijahresvertrag. Daniel Jones unterschrieb nach seiner vierten und bisher besten Saison für die New York Giants ebenfalls einen neuen Vertrag über vier Jahre.

NFL: Franchise und Transition Tag Gehälter 2023