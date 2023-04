NFL News: Jalen Hurts unterschreibt größten Vertrag der Geschichte

Quarterback Jalen Hurts und die Philadelphia Eagles haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Dabei handelt es sich um den größten Deal der NFL-Geschichte.

Der 24-Jährigen wird durch sein neues Arbeitspapier in fünf Jahren 233 Millionen Euro verdienen - das ergibt ein über diesen Zeitraum in der NFL zuvor noch nie dagewesenes jährliches Salär von rund 46,6 Millionen Euro.

Der Vertrag greift ab der Saison 2025, in der kommenden Spielzeit muss sich Hurts noch mit 3,8 Millionen Euro zufriedengeben.

Von seinem neuen Vertrag sind Hurts knapp 164 Millionen Euro garantiert, wie Agentin Nicole Lynn dem NFL Network bestätigte. Das wird in der NFL-Geschichte nur von den Cleveland Browns übertroffen, die Deshaun Watson 210 Millionen Euro für fünf Jahre zusicherten.

Auch die Gesamtsumme von 233 Millionen Euro für die Vertragsverlängerung bis 2028 ist die zweithöchste in der NFL: Patrick Mahomes' Zehnjahresvertrag bei den Chiefs war 2020 mit 412 Millionen Dollar dotiert gewesen.

Darüber hinaus darf Hurtsnur getradet werden, wenn er einem solchen Deal auch zustimmt. Laut nfl.com hat es solch eine Klausel bei den Eagles noch nie gegeben.

Hurts wurde 2020 in der zweiten Runde an Position 53 zu den Eagles gedraftet, ehe er in der abgelaufenen Saison den ganz großen Durchbruch schaffte.

Eine Schulterverletzung verhinderte eine nicht unwahrscheinliche Auszeichnung zum MVP. Im Super Bowl unterlag Philadelphia den Kansas City Chiefs.