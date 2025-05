Die NBA-Playoffs sind für Luka Doncic und LeBron James bereits frühzeitig beendet. Minnesota Timberwolves schlägt die Lakers in nur fünf Spielen.

Auch der Sensation-Trade für Luka Doncic half nicht. Die Lakers scheiden bereits das zweite Jahr in Folge in der ersten Playoffrunde aus. In Game 5 dominiert auf der Gegenseite Rudy Gobert für die Minnesota Timberwolves.