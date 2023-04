NFL Draft 2023 im LIVETICKER - Runde 1

Es ist endlich soweit, der NFL Draft 2023 steht an. Die Carolina Panthers haben den ersten Pick und werden damit voraussichtlich einen Quarterback ziehen. Was dann passiert, ist offen. SPOX begleitet das Geschehen vom ersten bis zum letzten Pick im LIVETICKER.

Den kompletten NFL Draft 2022 mit allen sieben Runden seht Ihr ab Freitag (2 Uhr) an drei Tagen live auf DAZN. Sichert Euch jetzt ein Abo!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier zum Refresh der Seite!

NFL Draft 2021: Die 1. Runde im LIVETICKER

Vor Beginn:

Wie könnte es laufen? Um diese Frage zu klären ging heute früh noch unser finaler Mock Draft online. Wie ich mir Runde 1 vorstelle, könnt Ihr hier nachlesen!

Vor Beginn:

Zur Einstimmung auf den Abend sei Euch an dieser Stelle unser Big Board mit den besten Spielern im Draft ans Herz gelegt. Hier entlang!

Vor Beginn:

Willkommen zu Runde 1 des NFL Drafs 2023! Spannung ist geboten, denn keiner weiß so recht, was passieren wird. Sicherlich werden die Panthers den Abend mit einem Quarerback eröffnen, doch danach ist alles möglich. Die Texans könnten trotz großer Not auf dieser Position auf einen QB verzichten. Ebenso sind einige Trades von verzweifelten Teams für Quarterbacks zu erwarten.

© getty

NFL Draft 2022: Wann geht es los?

In diesem Jahr geht der NFL Draft 2023 in der Nacht zum Freitag um 2 Uhr MESZ in Kansas City/Missouri los. Die Location ist die Union Station im Zentrum der Stadt. Tag 2 mit den Runden 2 und 3 beginnt dann in der Nacht auf Samstag um 1 Uhr. Die übrigen Runden 4 bis 7 steigen schließlich am Samstag um 18 Uhr deutscher Zeit. SPOX begleitet Euch an allen drei Tagen im LIVETICKER durch das Geschehen.

Zu sehen ist der Draft in Deutschland live auf DAZN im NFL Network, das auch via NFL Game Pass zu beziehen ist.

NFL Draft 2022: Die Reihenfolge der Picks

Dieses Jahr dürfen die Jacksonville Jaguars als Erster picken. SPOX bietet die komplette Pick-Reihenfolge im Überblick.

NFL Draft 2022: Die Reihenfolge der Picks in Runde 1