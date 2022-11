NFL: User wählen Joe Mixon zum Offensive Player of the Week in Woche 9

Joe Mixon von den Cincinnati Bengals ist der SPOX Offensive Player of the Week in Woche 9 der NFL-Saison. Das ergab eine Umfrage unter den Usern. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Spieler der Patriots und Jets.

Mixon erhielt nach seiner 5-Touchdown-Gala gegen die Carolina Panthers sage und schreibe 72 Prozent der Stimmungen und erzielte damit das höchste Ergebnis in dieser Saison.

Zum SPOX Defensive Player of the Week wurde derweil Edge Rusher Matthew Judon von den New England Patriots gewählt. Ihm gelangen unter anderem 3 Sacks im Spiel gegen die Indianapolis Colts. Er bekam 53 Prozent der Stimmen.

Der beste Rookie der ist laut unseren Usern derweil Cornerback Sauce Gardner von den Jets geworden. Er glänzte unter anderem mit einer Interception gegen die Buffalo Bills, die überraschend besiegt wurden. Gardner erhielt 50 Prozent der Stimmen.

SPOX dankt allen Usern, die sich an der Abstimmung beteiligt haben.

NFL: SPOX-Spieler der Woche in der Übersicht