NFL: Joe Burrow ist der SPOX Spieler der Woche

Die SPOX-User haben gewählt: Quarterback Joe Burrow ist der Offensive Player of the Week in Woche 7. In der Defense setzte sich derweil ein Star der Kansas City Chiefs durch, während der beste Rookie ein Running Back der Seattle Seahawks wurde.

Joe Burrow brillierte beim Kantersieg der Cincnnati Bengals über die Atlanta Falcons und warf für 481 Yards und 3 Touchdowns. Grund genug für die SPOX-User, ihn zum Offensive Player of the Week zu wählen.

Burrow erhielt fast 58 Prozent der Stimmen und setzte sich damit deutlich vor der Konkurrenz durch.

Schwieriger hatte es da schon Defensive Tackle Chris Jones von den Kansas City Chiefs. Ihm gelangen beim Erfolg in San Francisco 2 Sacks. Von den SPOX-Usern bekam er anschließend 31,8 Prozent der Stimmen. Damit lag er dann knapp vor Linebacker Roquan Smith von den Chicago Bears, die überraschend deutlich in New England gewannen. Smith hatte 12 Tackles, einen Sack und eine Interception. Er bekam 26 Prozent der Stimmen.

Der Rookie der Woche wurde ndes erstmals in dieser Saison Running Back Kenneth Walker III von den Seahawks. Er lief gegen die Chargers für 168 Yards und 2 Touchdowns, darunter ein sehenswerter 74-Yard-Touchdown-Lauf, der den Sieg Seattles besiegelte. Walker erhielt dafür 53 Prozent der Stimmen.

SPOX dankt allen Usern, die sich an der Abstimmung beteiligt haben.

NFL: SPOX-Spieler der Woche in der Übersicht