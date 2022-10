NFL: SPOX-User wählen Patrick Mahomes zum Offensive Player of the Week in Woche 4

Patrick Mahomes hat sich in der User-Wahl von SPOX als bester Offensivspieler von Woche 4 durchgesetzt. Recht klare Ergebnisse gab es auch beim Defensivspieler sowie dem Rookie der Woche.

Dank seiner Galavorstellung im Sunday Night Game der Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers hat sich Quarterback Patrick Mahomes in der SPOX-User-Wahl zum Offensive Player of the Week durchgesetzt. Mahomes vereinte dabei satte 53 Prozent der Stimmen auf sich und landete klar vorm ärgsten Verfolger, Tight End T.J. Hockenson von den Detroit Lions (22 Prozent).

Mahomes ist damit der erste Spieler in dieser Saison, der zweimal von den SPOX-Usern ausgezeichnet wurde. Bereits in Woche 1 setzte sich der Chiefs-Star durch.

Bei der Wahl zum SPOX Defensive Player of the Week setzte sich derweil Nick Bosa von den San Francisco 49ers durch. Der Edge Rusher war der Star des Spiels im Monday Night Game gegen die Los Angeles Rams. Die Wahl fiel daher eindeutig auf ihn, er erhielt fast 59 Prozent der Stimmen.

Rookie der Woche wurde indes Running Back Dameon Pierce, der mit seinen Houston Texans zwar verlor, aber erstmals in dieser Saison die 100-Yard-Marke durchbrach (131 YDS). Für ihn stimmten 64 Prozent der User.

SPOX dankt allen Usern, die sich an der Abstimmung beteiligt haben.

NFL: SPOX-Spieler der Woche in der Übersicht