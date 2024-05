Lillard-Comeback verpufft! Indiana Pacers kegeln die Milwaukee Bucks aus den Playoffs

Indiana Pacers (E6) - Milwaukee Bucks (E3) 120:98 (BOXSCORE), Serie: 4-2

Die Pacers gewannen damit erstmals seit zehn Jahren wieder eine Playoff-Serie, dazwischen war gleich fünfmal in Runde eins Schluss. Der Gegner in den Conference Semifinals wird derzeit noch zwischen den New York Knicks und den Philadelphia 76ers ermittelt (die Knicks führen mit 3-2). Fest steht nur, dass die Serie in der Nacht auf Dienstag beginnen wird.

Die Bucks unterlagen dagegen, ohne dass Giannis Antetokounmpo (Soleus-Muskel) auch nur einmal in der Serie eingreifen konnte. Auch Damian Lillard (Achillessehne) verpasste zwei Spiele, kehrte für das Elimination Game aber zurück. Wirklich helfen konnte der All-Star aber nicht, vor allem defensiv konnte sich der Guard kaum bewegen. So gelangen den Bucks viel zu wenige Stops, während Indiana bei jeder Gelegenheit Tempo machte. Tyrese Haliburton (17, 7/16 FG, 8 Assists) war im Vergleich zu Spiel 5 deutlich verbessert, dazu machte auch dessen Backup T.J. McConnell (20, 7/8, 9 Assists, 4 Steals) ein überragendes Spiel. Myles Turner (5, 1/6) steckte die meiste Zeit in Foul Trouble, für ihn sprang Obi Toppin (21, 8/15, 8 Rebounds) in die Bresche. Pascal Siakam steuerte 19 Punkte (9/15) zum Sieg bei.

Die Bucks konnten dagegen trotz Lillard kaum gute Offense kreieren, Indiana konnte diesmal Khris Middleton (14, 6/15) einschränken. Lillard war mit 28 Punkten (7/16 FG, 10/10 FT) bester Scorer, dazu halfen Bobby Portis (20, 14 Rebounds) und Brook Lopez (20, 7/12). Ansonsten fehlte Milwaukee die Tiefe, in der ersten Halbzeit scorten die Reservisten genau einen Punkt, nach der Pause war es nur unwesentlich besser. Die Pacers gewannen das Bankduell mit 44:6 - die 2:30 Minuten Garbage Time exkludiert.