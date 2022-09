NFL - User haben entschieden: Das sind die Spieler der Woche 2

DIe User haben gewählt und sind zu knappen Ergebnissen gekommen, was die Topspieler der Woche in Offense und Defense angeht. Der beste Rookie hingegen war leicht zu finden.

Ab dieser Saison wählen bei SPOX die User ihre Spieler der Woche. In Woche 2 kam es dabei in der Kategorie Rookie of the Week zu einem klaren Ergebnis: Edge Rusher Aidan Hutchinson von den Detroit LIons setzte sich mit seiner 3-Sack-Gala gegen die Washington Commanders mit fast 67 Prozent der Stimmen vor Garrett Wilson von den New York Jets (15 Prozent) durch.

Beim Defensive Player of the Year machte offenbar die Vorstellung im Monday Night Game gegen die Minnesota Vikings und Justin Jefferson gehörigen Eindruck bei den Usern, denn Cornerback Darius Slay toppte mit dieser Vorstellung auch Micha Parsons, der 2 Sacks gegen die Bengals erzielte. Eagles-Cornerback Slay kam auf 40 Prozent der Stimmen, Parsons immerhin auf 31 Prozent.

Noch enger ging es jedoch beim Offensive Player of the Year zu. Hier machte letztlich Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa mit seinem 6-Touchdown-Comeback gegen die Baltimore Ravens das Rennen. Er vereinte 36 Prozent der Stimmen auf sich. Der Deutsch.Amerikaner Amon-Ra St. Brown von den Lions musste sich trotz seiner Glanzleistung gegen die Commanders mit Rang 2 und 34 Prozent der Stimmen zufrieden geben.

SPOX dankt allen Usern, die sich an der Abstimmung beteiligt haben.

NFL: SPOX-Spieler der Woche in der Übersicht