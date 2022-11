NFL: User wählen Joe Mixon zum Offensive Player of the Week in Woche 10

Justin Jefferson von den Minnesota Vikings ist der SPOX Offensive Player of the Week. Das ergab eine Umfrage unter den Usern. Ebenfalls ausgezeichnet wurde ein weiterer Viking sowie ein Rookie der Packers.

Justin Jefferson war der Star beim überraschenden Sieg der Vikings über die Buffalo Bills in Woche 10. Mit 10 Receptions, 193 Yards, einem Touchdown und einem völlig wahnsinnigen einhändigen Catch überzeugte er die SPOX-User mit Nachdruck. Jefferson wurde mit fast 67 Prozent der Stimmen gewählt.

Während Jefferson offensiv dominierte, erwischte Teamkollege Patrick Peterson einen herausragenden Tag auf der anderen Seite des Balls. Der Cornerback fing 2 Interceptions gegen Josh Allen, darunter die zum Sieg in der Overtime. Damit überzeugte er fast 54 Prozent der SPOX-User für die Wahl zum SPOX Defensive Player of the Week.

Und auch der Preis für den besten Rookie der Woche ging an einen Spieler der NFC North. Genau genommen handelt es sich um Wide Receiver Christian Watson, der sein Breakout-Game feierte. Watson kam beim Sieg über Dallas auf 4 Receptions für 107 Yards und 3 Touchdowns. Damit überzeugte er 62 Prozent der Wähler.

SPOX dankt allen Usern, die sich an der Abstimmung beteiligt haben.

NFL: SPOX-Spieler der Woche in der Übersicht