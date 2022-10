NFL - Kansas City Chiefs - Buffalo Bills: Patrick Mahomes vs. Josh Allen, das Quarterback-Duell der Zukunft

Patrick Mahomes und Josh Allen spielen in Woche 6 das fünfte Mal gegeneinander, und so wie ihre bisherigen Karrieren verlaufen sind, ist klar: Dieses Duell wird die die NFL noch lange bestimmen.

Wenige Teams wissen, wie entscheidend ein überragender Quarterback ist, wie die Chiefs und die Bills. Da beide Teams lange Zeit mit Tom Brady und Peyton Manning in der selben Conference verbrachten, sprachen die Ergebnisse Bände. Die Chiefs waren gegen Brady und Manning 5-19 von 1998 bis 2017, die Bills 7-36.

2018 kam mit der MVP-Saison von Patrick Mahomes erstmals in Kansas City das Gefühl auf, vielleicht so einen herausragenden QB selbst gefunden zu haben. Die Bills drafteten 2018 Josh Allen, der anfangs noch Schwierigkeiten hatte, aber 2020 ähnliche Gefühle in Upstate New York erzeugte. Seither war die NFL nicht mehr wiederzuerkennen: Mahomes und Allen orchestrieren die beiden besten Offenses nach EPA/Dropback und EPA Success Rate seit Beginn 2020 bis inklusive Woche 5 2022, und nur Aaron Rodgers spielte in seiner Doppel-MVP-Zeit in einer ähnlichen Liga wie sie.

© getty Josh Allen im vierten Duell gegen Mahomes, das AFC Divisional Playoff Game 2021.

Wie bei Brady-Manning brachte es die gemeinsame Conference mit sich, dass Mahomes und Allen immer wieder auch gegeneinander spielten. Wenn man bedenkt, wie prägend die 17 Brady-Manning-Duelle für die NFL ihrer Zeit waren, ist es an der Zeit, auch bei Mahomes und Allen langsam zurückzublicken auf die ersten vier Duelle im Ausblick auf kommenden Sonntag.

Mahomes vs. Allen I: Woche 6 2020 at Buffalo

Chiefs 26:17 Bills

Das erste Duell der beiden war mitten in der Covid-Saison ohne Zuschauer im Stadion, und das Spiel musste von Donnerstag auf Montag verschoben werden wegen der Verschiebung von Bills-Titans die Woche davor. Der Titans-Covid-Cluster war für diese Moves verantwortlich und die Titans brachten auch dem auf einmal grandios spielenden Josh Allen in Woche 5 die erste Niederlage der Saison bei. Die Bills kamen mit einer 4-1-Bilanz nach Kansas City, um gegen die ebenfalls bei 4-1 stehenden Chiefs als Titelverteidiger zu spielen.

© getty Chiefs-Running-Back Clyde Edwards-Helaire war der Fokus im ersten Duell Mahomes vs. Allen.

In einer Regenschlacht war das Spiel aber von Clyde Edwards-Helaire und Penalties bestimmt. Während Edwards-Helaire für 161 Yards lief, konzentrierte sich Mahomes auf kurze Pässe (6,2 Average Depth of Target) und setzte dabei effizient Travis Kelce ein. Tyreek Hill, der Big-Play-Wide-Receiver, hatte 3 Targets für 20 Yards. Allen versuchte - auch dank konstantem Rückstand - tiefer zu werfen (10.2 aDoT), fand aber keinen Rhythmus im Regen und warf eine Interception am Ende.

Mahomes vs. Allen II: AFC Championship 2020 at Kansas City

Chiefs 38:24 Bills

Im Rematch in den Playoffs lernten die Bills erstmals hautnah, wie schwierig es ist, Mahomes im Zaum zu halten. Ein fragwürdiges Field Goal im ersten Viertel (4th and 3 an der KC-33) half zwar beim Herstellen einer Neun-Punkte-Führung, aber im zweiten Viertel brachen alle Dämme in der Defense: Drei KC-Touchdowns später stand es 21:9 kurz vor Halbzeit, als Sean McDermott noch einmal drei Punkte holte bei 4th and Goal an der 2-Yard-Line.

© getty Bills-Wide-Receiver Stefon Diggs feierte 2020 noch keinen Sieg gegen die Chiefs.

Mit solchem Stückwerk kann man einem Superstar-QB nicht begegnen. Die Chiefs zogen zu einem 38:24-Sieg davon, der in der zweiten Hälfte nie in Frage stand. Mahomes fand immer wieder Kelce und Hill auch auf kürzeren, Yards-After-Catch-Routes, während Allen weiterhin mehr riskieren musste, wieder eine Interception warf und jenseits von Stefon Diggs keine Anspielstationen fand.