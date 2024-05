BVB, Champions League Halbfinale: Wo läuft Borussia Dortmund vs. PSG heute live im Free-TV und Livestream?

Das CL-Halbfinale ist seit gestern in vollem Gange, am heutigen Mittwoch, dem 1. Mai, steigt das zweite Duell in der Runde der letzten vier: Borussia Dortmund vs. Paris Saint-Germain. Der Anstoß im Dortmunder Signal-Iduna-Park ist für 21 Uhr angesetzt.

Champions League, Halbfinale: Die Spiele im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Gast Hinspiel 30. April 2024 21 Uhr FC Bayern 2:2 Real Madrid 01. Mai 2024 21 Uhr Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Rückspiel 07. Mai 2024 21 Uhr Paris Saint-Germain Borussia Dortmund 08. Mai 2024 21 Uhr Real Madrid FC Bayern

Die wichtigsten Rahmenbedingungen sind geklärt - nicht aber die Übertragung im TV und Livestream. Keine Sorge, SPOX hat die Antworten für Euch parat.