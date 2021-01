NFL Black Monday LIVE: Alle Trainerentlassungen und weitere Entwicklungen im Ticker

Die letzte Woche in der NFL ist gespielt, die Playoff-Teilnehmer stehen fest. Damit ist das Drama allerdings noch lange nicht vorbei. Am Black Monday, dem ersten Tag nach Week 17, kommt es erfahrungsgemäß zu zahlreichen Entlassungen und anderen richtungsweisenden Entscheidungen in der Liga. Bei SPOX verpasst Ihr heute nichts dazu.

NFL Black Monday 2020: Der Tag nach Week 17 im Liveticker

14.50 Uhr: Welche Coaches könnte es heute noch treffen? Doug Marrone von den Jacksonville Jaguars und Anthony Lynn von den Los Angeles Chargers sind wohl die heißesten Kandidaten. Alles andere - Doug Pederson in Philadelphia? Zac Taylor in Cincinnati? Kliff Kingsbury in Arizona? - wären schon ziemliche Schocker. Was sagt Ihr? Wie viele Teams setzen ihren Head Coach heute noch vor die Tür?

14.40 Uhr: Eine Entlassung am heutigen Tag wurde allerdings schon vermeldet. Die New York Jets trennten sich - wenig überraschend - von Head Coach Adam Gase. Die Franchise bestätigte den Move in einer Pressemitteilung selbst offiziell.

14.35 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Black Monday Ticker. Für alle, die mit dem Begriff nicht viel anfangen können: Am Black Monday kommt es meist zu zahlreichen Trainerentlassungen, manchmal werden vakante Trainerposten an diesem Tag auch schon wieder besetzt. 2019 kam es nur zu einer Entlassung: Die Giants feuerten vor einem Jahr Pat Shurmur.

Week 17: Das passierte am letzten Spieltag der Regular Season

Gestern ging es mal wieder drunter und drüber in der NFL. Das Wichtigste fasse ich nochmal für Euch zusammen:

Die Miami Dolphins verpassen trotz einer beeindruckenden Saison die Playoffs. Im letzten Saisonspiel kam das Team von Head Coach Brian Flores gegen die Buffalo Bills mit 26:56 übel unter die Räder und fiel somit auf Platz acht in der AFC zurück. Tua Tagovailoa spielte einmal mehr sehr wacklig. Diskussionen darüber, ob Miami 2020 erneut einen Quarterback draften sollte, dürften bis zum Mai anhalten.

Nutznießer der Dolphins-Niederlage waren in erster Linie die Indianapolis Colts. Indy schlug das Liga-Schlusslicht, die Jacksonville Jaguars, überzeugend, war vor der Woche jedoch auf Schützenhilfe angewiesen gewesen. Nur durch Miamis Niederlage zogen die Colts letztlich als siebtes Team in der AFC in die Playoffs ein.

Auch die Arizona Cardinals verpassen die Postseason. In einem Entscheidungsspiel gegen die Los Angeles Rams, die ebenfalls noch nicht sicher in den Playoffs waren, unterlag das Team von Trainer Kliff Kingsbury, das einen Großteil der Partie auf Quarterback Kyler Murray verzichten musste, John Wolford und den Rams letztlich mit 7:18. Davon profitierten auch die Chicago Bears. Chicago zieht trotz seiner Niederlage gegen die Green Bay Packers somit in die Postseason ein.

Richtig dramatisch wurde es dann nochmal in der Nacht. Das Washington Football Team musste gegen die Philadelphia Eagles gewinnen, um in die Playoffs einzuziehen, andernfalls hätten die New York Giants die NFC East gewonnen. Das Spiel war lange eng bis die Eagles in der zweiten Hälfte Nate Sudfeld für Jalen Hurts spielen ließen. Philly verlor das Spiel - und in New York dürften einige Personen deswegen sehr wütend sein.

Wer spielt jetzt gegen wen? Wann findet welches Playoff-Spiel statt? Alle Infos dazu erhaltet Ihr gesammelt hier.

Das Wildcard-Wochenende im Überblick: