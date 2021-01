NFL gibt Spielplan für Wildcard Playoffs bekannt

Der Spielplan für die Wildcard Playoffs der NFL steht fest. Erstmals wird es zwei Tripleheader am Samstag und Sonntag geben.

Die NFL hat noch während des finalen Sunday Night Games der Saison den Spielplan für das Wildcard-Wochenende bekannt gegeben. Los geht es am Samstag um 19 Uhr mit dem Duell der Indianapolis Colts beim Sieger der AFC East, den Buffalo Bills. Tom Bradys Tampa Bay Buccaneers wiederum treten in der Nacht zum Sonntag beim Washington Football Team (2.15 Uhr MEZ) an.

Am Sonntag wiederum kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Divisional Games zwischen den Tennessee Titans und Baltimore Ravens. Den Abschluss macht derweil das AFC-North-Duell zwischen den Pittsburgh Steelers und Cleveland Browns in der Nacht zum Montag (2.15 Uhr MEZ).

Das Wildcard-Wochenende im Überblick:

Datum Uhrzeit (MEZ) Paarung Samstag, 9. Januar 19.05 Uhr Buffalo Bills (#2) - Indianapolis Colts (#7) Samstag, 9. Januar 22.40 Uhr Seattle Seahawks (#3) - Los Angeles Rams (#6) Sonntag, 10. Januar 2.15 Uhr Washington Football Team (#4) - Tampa Bay Buccaneers (#5) Sonntag, 10. Januar 19.05 Uhr Tennessee Titans (#4) - Baltimore Ravens (#5) Sonntag, 10. Januar 22.40 Uhr New Orleans Saints (#2) - Chicago Bears (#7) Montag, 11. Januar 2.15 Uhr Pittsburgh Steelers (#3) - Cleveland Browns#6)

NFL Playoffs: Wie geht es nach der Wildcard Round weiter?

Die Top-Seeds der AFC und NFC greifen erst nach der Wildcard Round, also in der Divisional Round, ins Spielgeschehen ein und haben natürlich Heimrecht - selbiges hätten sie auch in einem möglichen Championship Game. Ansonsten geht das Heimrecht immer an das Team, das in der Setzliste am höchsten steht.

Die Divisional Round setzt sich konkret wie folgt zusammen: Der Top-Seed trifft zuhause auf den niedrigsten noch vorhandenen Seed der Conference. Und im zweiten Spiel der Runde trifft das höher gesetzte Team auf das niedriger gesetzte Team.

AFC Playoffs: So geht es weiter

Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam #1 Kansas City Chiefs Niedrigster Seed nach WC Round Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam Zweithöchster Seed nach WC Round Dritthöchster Seed nach WC Round Heimteam AFC Championship Game Auswärtsteam Höherer Seed Niedrigerer Seed

NFC Playoffs: So geht es weiter

Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam #1 Green Bay Packers Niedrigster Seed nach WC Round Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam Zweithöchster Seed nach WC Round Dritthöchster Seed nach WC Round Heimteam AFC Championship Game Auswärtsteam Höherer Seed Niedrigerer Seed

In Super Bowl LV in Tampa trifft schließlich der NFC- auf den AFC-Champion.