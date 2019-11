NFL Predictions Week 13: Prognosen, Vorhersagen und Tipps

Jede Menge Kracher in Woche 13: Ravens gegen 49ers, Texans gegen Patriots, Seahawks gegen Vikings - und los geht's mit dem Dreierpack zu Thanksgiving! SPOX-Redakteur Adrian Franke tippt alle Week-13-Partien.

NFL Predictions Week 13

Detroit Lions (3-7-1) - Chicago Bears (5-6) (Do., 18.30 Uhr live auf DAZN)

Kein Matt Stafford. Kein Jeff Driskel. David Blough erhält die Ehre, Thanksgiving-Football 2019 für die Lions zu eröffnen! Der Undrafted Rookie ist der dritte Starting-Quarterback für die Lions in diesem Monat, seitdem zuvor Stafford seit Ende 2010 jedes einzelne Spiel bestritten hatte. Das wäre schon ein Problem, wenn die Lions ansonsten ein intaktes, gut funktionierendes Team wären - davon sind sie aber ein gutes Stück entfernt. Die Defense hat sich im Laufe der Saison eher verschlechtert, das elementar wichtige vertikale Passspiel ist mit Staffords Verletzung verschwunden. Zu viel muss über das Run Game kommen. Und die Bears? Chicagos Offense hatte zuletzt tatsächlich positive Tendenzen, beginnend damit, dass man Trubisky mehr in Bewegung brachte und zusätzlich schneller spielte.

Tipp: Lions vs. Bears 10:20.

Dallas Cowboys (6-5) - Buffalo Bills (8-3) (Do., 22.30 Uhr)

Die Situation in Dallas spitzt sich zu, die Kommentare von Jerry Jones in Richtung Jason Garrett lassen wenig Spielraum für Interpretation. Und die Aufgabe an Thanksgiving könnte ebenfalls angenehmer sein: Die Bills haben eine starke Pass-Defense und eine sich seit einigen Wochen relativ konstant steigernde Offense. Dallas' Defense ist alles andere als sattelfest, Buffalo sollte den Ball laufen und auch im Kurzpassspiel Erfolg haben können. Bleibt die Frage danach, wie sich die Cowboys-Offense nach dem in jederlei Hinsicht schwierigen Spiel in New England verkauft. Die größte Schwachstelle in Buffalos Defense findet man gegen den Run, insofern sollte Dallas hier ansetzen können. Und dann ist bei mir das Vertrauen in Dallas' Passing-Offense doch noch zu groß, als dass ich prognostizieren würde, dass Buffalos fraglos gute Defense Prescott, Cooper, Gallup und Cobb ausreichend limitiert.

Tipp: Cowboys vs. Bills 24:21.

Atlanta Falcons (3-8) - New Orleans Saints (9-2) (Fr., 2.20 Uhr)

Die Verletzungen von Armstead und Peat könnten für New Orleans noch ein ernsthaftes Problem werden. Bereits letztes Jahr hatte die Offense ihre schwächste Phase, als die O-Line angeschlagen war - kann Atlanta, wie beim überraschenden Sieg in New Orleans vor drei Wochen, in der Folge wieder über den Pass-Rush kommen? Ansonsten wichtig für New Orleans wäre ein mögliches Comeback von Marshon Lattimore, andernfalls fehlen den Saints die Antworten auf Julio Jones und Calvin Ridley. New Orleans würde mit einem Sieg den Division-Titel bereits perfekt machen, angesichts der Personalsituation beider Teams erwarte ich hier aber ein deutlich engeres Spiel als der Record beider Teams nahelegen würde. Saints gewinnen mit einem späten Field Goal.

Tipp: Falcons vs. Saints 20:23.

Baltimore Ravens (9-2) - San Francisco 49ers (10-1) (So., 19 Uhr)

Das absolute Topspiel mit den aktuell vermutlich beiden besten Teams aus jeder Conference! Und natürlich die alles überschattende Frage: Welche Defense findet Antworten auf Lamar Jackson? Die 49ers, mit einer starken Defensive Line und explosiven Linebackern, haben zumindest einige Ansätze dafür - gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, wie San Francisco in den zwei Spielen gegen Arizona mit Runs und Screens nach außen sowie Runs durch den Quarterback mehrfach Probleme hatte. Das zusätzliche Problem mit den Ravens aktuell ist, dass neben der spektakulären Offense auch die Defense zunehmend wieder zur Liga-Spitze gehört; die Niners sind auf ihre Art eine einzigartige, schwer zu stoppende und herausragend designte Offense. Doch vermute ich in diesem Matchup, dass Baltimores Defense Garoppolo zu einigen Fehlern zwingt, die dieses Duell entscheiden.

Tipp: Ravens vs. 49ers 27:20.

Cincinnati Bengals (0-11) - New York Jets (4-7) (So., 19 Uhr)

Andy Dalton ist zurück! Nach nur drei Spielen muss Rookie Ryan Finley wieder auf der Bank Platz nehmen, und die Vermutung liegt nahe, dass Cincinnati jetzt um jeden Preis zumindest die 0-16-Saison verhindern will. Vor vier Wochen hätte man mit Blick auf den Schedule die Jets noch als durchaus möglichen Sieg dafür betrachtet - doch dieser Eindruck hat sich deutlich verändert. Die Jets-Offense hat sich merklich verbessert und tritt deutlich explosiver auf; können die defensiv zuletzt etwas verbesserten Bengals zumindest die Problemzonen in der Interior Offensive Line ausnutzen? Umgekehrt muss man aber auch davon ausgehen, dass Cincinnati hinter seiner desolaten Line gegen diese Jets-Front den Ball nicht laufen kann - und die Offense mit Dalton wird zwar stabiler sein, Wunder vollbringen kann der aber auch nicht.

Tipp: Bengals vs. Jets 17:24.

Indianapolis Colts (6-5) - Tennessee Titans (6-5) (So., 19 Uhr)

Ein Spiel, das ziemlich nah dran ist an einem Playoff-ähnlichen Duell. Sollte Tennessee verlieren, hätten die Colts den Sweep gegen sie und die Titans wären vermutlich raus aus dem Postseason-Rennen. Verlieren die Colts, könnten die Wildcards auch für Indy sehr bald außer Reichweite sein. Die große Frage dabei lautet: Welche Offense sehen wir von den Colts? Gegen Houston setzte man extrem auf den Run und es wirkte fast, als wolle man Brissett etwas verstecken - das darf gegen die Titans und deren exzellente Run-Defense nicht der Ansatz sein. Gleichzeitig wird Eric Ebron Indianapolis für den Rest der Saison fehlen; die Colts brauchen einen dominanten T.Y. Hilton, andernfalls ist diese Offense zu eindimensional und viel zu wenig explosiv. Auf der anderen Seite haben die Titans gerade einen kleinen Lauf: Die Offensive Line spielt besser, Tannehill liefert eine erstaunlich gute Saison ab und Derrick Henry ist der beste Contact-Runner der Liga. Dass das Spiel in Indianapolis ist, macht die Sache schwieriger, am Ende sieht Tennessee derzeit aber wie das komplettere Team aus.

Tipp: Colts vs. Titans 20:23.

Miami Dolphins (2-9) - Philadelphia Eagles (5-6) (So., 19 Uhr)

Die Offense der Eagles befindet sich aktuell in einer Krise, bei der es deutlich zu leicht wäre, einfach Verletzungen oder das schwache Wide Receiver Corps als Grund anzubringen. Dennoch wird es natürlich helfen, in Miami voraussichtlich wieder mit Alshon Jeffery und Nelson Agholor sowie mit Right Tackle Lane Johnson auflaufen zu können. Philadelphia muss gegen diese Dolphins-Defense einen besseren offensiven Auftritt hinlegen, andernfalls müssen endgültig alle Alarmglocken angehen. Dazu kommt, dass die Eagles-Defense und insbesondere die Secondary zuletzt verbessert waren, während die Dolphins absolut keinerlei Run Game haben. Ryan Fitzpatrick erwartet ein langer Nachmittag.

Tipp: Dolphins vs. Eagles 13:24.

New York Giants (2-9) - Green Bay Packers (8-3) (So., 19 Uhr)

Ähnlicher Ansatz wie bei den Eagles: Diese Packers-Offense ist inkonstant, das wurde in San Francisco überdeutlich - und in diese Kritik muss man ganz spezifisch auch Aaron Rodgers dazupacken, dessen Accuracy weiter wackelt und der zu häufig offene Receiver nicht anspielt. Aber gegen die Giants sollte das wieder deutlich verbessert aussehen. New York sollte das Run Game der Packers einigermaßen in den Griff bekommen, was Green Bay Probleme bereiten kann. Im Endeffekt aber ist der Pass-Rush der Giants zu zahnlos und die Secondary dahinter zu anfällig, als dass Green Bay hier nicht gut punktet. Umgekehrt wird Daniel Jones mit Sicherheit gegen diese Defense auch wieder Big Plays haben - genauso sicher ist jedoch, dass er mehrfach viel zu riskant spielen und Turnover einladen wird.

Tipp: Giants vs. Packers 17:23.