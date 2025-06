"Tut uns allen sehr, sehr weh": Finaleinzug der deutschen U21 von "Schock" überschattet

Der Einzug der deutschen U21 ins Finale der Europameisterschaft wurde von der Verletzung von Max Rosenfelder überschattet.

In den Armen seines Trainers fing Max Rosenfelder bitterlich an zu weinen - und auch Antonio Di Salvo wurde emotional. "Erstmal habe ich nichts gesagt, weil man in solchen Situationen gar nicht weiß, was man sagen soll", sagte der 46-Jährige nach dem 3:0 (2:0)-Sieg der deutschen U21 im EM-Halbfinale gegen Frankreich, den sein Abwehrchef gar nicht so richtig feiern konnte.

"Der Verlust von Max tut uns allen sehr, sehr weh. Das war und ist ein Schock", sagte Di Salvo über die Oberschenkelverletzung des Freiburgers: "Am Ende habe ich ihm trotzdem gratuliert. Zu einer hervorragenden EM, die er gespielt hat. Er hat einen großen Anteil - und ich habe ihm gesagt, dass wir versuchen, für ihn den Titel zu holen."

Tim Oermann: "Ich habe ihm gesagt, dass wir für ihn das Spiel gewonnen haben"

Rosenfelder musste schon nach elf Minuten vom Platz, nach dem Abpfiff stand er auf Krücken, dick bandagiert und mit gesenktem Kopf am Seitenrand, als sich seine Teamkollegen tanzend in den Armen lagen. Das große Finale am Samstag gegen England (21.00 Uhr/Sat.1) werde er "definitiv verpassen", sagte Di Salvo: "Alles andere wäre ein Wunder."

Auch von seinen Teamkollegen erhielt Rosenfelder deshalb reichlich Aufmunterung. "Ich habe ihm gesagt, dass wir für ihn das Spiel gewonnen haben, dass ich auch persönlich für ihn gespielt habe", sagte Tim Oermann, der für Rosenfelder eingewechselt worden war: "Er ist ein wahnsinnig guter Spieler und Kerl. Ich mache mir keine Sorgen, dass er wieder an das anknüpfen kann, weil dafür ist er viel zu gut."