NFL Predictions Week 10: Prognosen, Vorhersagen und Tipps

Woche 10 in der NFL, und zwei NFC-Spitzenspiele überragen alles: Können die Vikings in Dallas gewinnen? Und fügen ausgerechnet die Seahawks den 49ers die erste Saisonniederlage zu? Außerdem: Shootouts in New Orleans und Tampa, ein trauriges Duell in New York - und die Rückkehr von Patrick Mahomes? SPOX-Redakteur Adrian Franke tippt auch diese Woche alle Partien.

NFL Predictions Week 10

Bye-Week: Broncos, Patriots, Eagles, Redskins, Jaguars, Texans.

Oakland Raiders (4-4) - Los Angeles Chargers (4-5) (Fr., 2.20 Uhr live auf DAZN)

Die Offense der Raiders gefällt: Jon Gruden lässt ein sehr flexibles Scheme aus vielen Personnel-Groupings und Formationen spielen, in dem Carr offene Tight Ends Underneath und freie Receiver für tiefere Crossing Routes findet. Die Offensive Line ist verbessert und Josh Jacobs spielt eine glänzende Rookie-Saison. Das Problem ist die eigene Defense: Die Raiders haben keinerlei Pass-Rush und sind in Coverage eines der anfälligsten Teams in der NFL, während die Chargers offensiv gerade einen Rhythmus zu finden scheinen. Die Story des Sieges über die Packers war aber die eigene Defense, und es wird spannend sein zu sehen, ob Joey Bosa und Melvin Ingram auch Derek Carr das Leben schwer machen können.

Tipp: Raiders vs. Chargers 23:27.

Chicago Bears (3-5) - Detroit Lions (3-4-1) (So., 19 Uhr)

Wie lange lassen die Bears Mitch Trubisky noch spielen? Zwar war er gerade gegen die Eagles nur eines von sehr vielen Problemen in der Offense, doch generell lässt sich längst nicht mehr von der Hand weisen, dass er einer der schlechtesten Starting-Quarterbacks in der Liga aktuell ist und dass seine Entwicklung in diesem Jahr nicht nur stagniert, sondern in die falsche Richtung läuft. Die Probleme im Run-Blocking sollten sich gegen Detroit fortsetzen, und darüber hinaus dürfte die Man Coverage der Lions sich spezifisch auf Allen Robinson fokussieren. Ich glaube, dass Trubisky während oder nach diesem Spiel auf der Bank landet. Und umgekehrt? Chicagos Defense ist ins obere Mittelmaß abgerutscht und gerade auch in der Secondary angreifbar, während Matt Stafford vielleicht der gefährlichste Deep Passer dieser Saison ist.

Tipp: Bears vs. Lions 16:24.

Cincinnati Bengals (0-8) - Baltimore Ravens (6-2) (So., 19 Uhr)

Der erste NFL-Start für Ryan Finley, das mutmaßliche Comeback von A.J. Green - es gibt zumindest ein paar Ansätze, die das Spiel für Bengals-Fans interessant machen. Rein sportlich sollte es allerdings eine klare Angelegenheit werden: Die Ravens-Offense lief im ersten Saison-Duell durch Cincinnatis Defense wie das sprichwörtliche Messer durch warme Butter, und daran dürfte sich angesichts der Probleme und Verletzungen in Cincinnatis Defense wenig ändern. Gleichzeitig hat Baltimores Defense zuletzt noch besser in die Spur gefunden, was keine guten Nachrichten für Finley und die Offensive Line der Bengals sind.

Tipp: Bengals vs. Ravens 17:30.

Cleveland Browns (2-6) - Buffalo Bills (6-2) (So., 19 Uhr)

Das Spiel hab ich bis zum Schluss vor mir her geschoben, und ganz ehrlich: Ich hab keine Ahnung, wie diese Partie verlaufen wird. Beide Teams sollten den Ball laufen können, und bei den Browns sehen die Ergebnisse aktuell übler aus als die Leistungen auf dem Platz sind, während die Bills verglichen mit der wahren Qualität des Teams sicher ein Stück weit besser dastehen als man denken würde. Buffalo ist das besser gecoachte Team und hat die deutlich bessere Defense - aus irgendeinem Grund bin ich aber noch nicht bereit, diese Browns-Offense aufzugeben. Das wird ein Nick-Chubb-Spiel, und nachdem Cleveland letzte Woche ein Spiel verloren hat, das man ohne jede Frage hätte gewinnen müssen, gewinnen sie diese Woche eines, das sie viel eher verlieren sollten.

Tipp: Browns vs. Bills 20:17.

Tennessee Titans (4-5) - Kansas City Chiefs (6-3) (So., 19 Uhr)

Aktuell deutet vieles darauf hin, dass Patrick Mahomes in Tennessee sein Comeback gibt - für ein Titans-Team, das um seinen Platz im Wildcard-Rennen kämpft, natürlich eine unschöne Nachricht. Eindrucksvoll war, wie gut die Chiefs-Offense auch mit Matt Moore funktionierte; mit Mahomes erhält sie den Big-Play- sowie den Out-of-Structure-Faktor zurück. Die Titans haben auch ohne den verletzten Malcolm Butler keine schlechte Defense, doch wird der Pass-Rush Probleme bekommen. Kann Adoree' Jackson Tyreek Hill limitieren? Können die Safeties es mit Travis Kelce aufnehmen? Selbst falls die Titans-Defense halbwegs standhält: Kansas Citys Defense hat sich zuletzt verbessert und insbesondere Chris Jones wird Ryan Tannehill vor Probleme stellen.

Tipp: Titans vs. Chiefs 20:31.

New Orleans Saints (7-1) - Atlanta Falcons (1-7) (So., 19 Uhr)

Die spannendste Frage im Superdome lautet: Kann die Falcons-Offense mit Drew Brees und Co. mithalten? Die Saints werden gegen diese Defense - unabhängig davon, ob Desmond Trufant zurückkehrt oder nicht - punkten können. Die Falcons sollten im Pass-Rush wenig Land sehen und dann wird Brees eine der schlechtesten Secondaries der Liga aktuell auseinander nehmen. Und umgekehrt? Atlanta erhält Matt Ryan zurück, der mit Julio Jones, Calvin Ridley und Austin Hooper auch ohne Mo Sanu genügend Waffen in seinem Arsenal hat. Die Saints-Defense ist fraglos verbessert, aber noch längst keine Elite-Defense - insofern wird es auch hier Möglichkeiten geben. Zumindest sofern die Offensive Line der Falcons halbwegs standhalten kann.

Tipp: Saints vs. Falcons 37:28.

NFL: Brady, Rodgers, Wilson und Co.: Das Quarterback-Ranking zur Saison-Halbzeit © getty 1/34 Die erste Saisonhälfte ist vorbei, SPOX-Redakteur Adrian Franke hat in seinem zweiten Quarterback-Ranking für die neue Saison die Zwischenbilanz gezogen. © getty 2/34 Bewertet wird dabei der Ist-Zustand aller 32 Starting-QBs, anhand von Tape und Advanced Stats. Die Minimum-Dropback-Untergrenze sind 130 Dropbacks. Wer nach Woche 9 darunter liegt, wurde nicht berücksichtigt. © getty 3/34 NICHT GEWERTET: Ryan Finley, Bengals. Übernimmt jetzt nach der Bye für Dalton - was einerseits Sinn macht, um Finley Praxis zu geben; andererseits wird es hinter dieser Offensive Line schwer sein, irgendeinen QB zu bewerten, ganz besonders einen Rookie. © getty 4/34 NICHT GEWERTET: Brandon Allen, Broncos. Musste in seinem ersten NFL-Spiel nicht viel machen, aber verkaufte sich dabei angesichts der Umstände gut: Nur 12 Completions, daraus 2 TDs. Die Frage bleibt: Wann sehen wir Drew Lock? © getty 5/34 NICHT GEWERTET: Drew Brees, Saints. Kehrte vor der Bye Week zurück, eine Woche eher als erwartet - und wirkte gegen Arizona nicht, als hätte er 5 Wochen verpasst. Unheimlich effizient Underneath, wird schnell wieder einen fixen Platz in der Top-10 haben. © getty 6/34 29. Mitch Trubisky, Bears. Zunehmend schwer nachvollziehbar, warum die Bears Trubisky noch nicht auf die Bank gesetzt haben. Verfehlt offene Receiver, die Mechanics werden schlimmer - die Offense ist mit Trubisky nicht funktional. © getty 7/34 28. Sam Darnold, Jets. Wo geht Darnolds Entwicklung hin? Aktuell sind die Alarmglocken an: Er zeigt wieder die inkonstante Fußarbeit und das Turnover-Potenzial wie im College, dazu kommen große Probleme mit Blitzes und Pressure. © getty 8/34 27. Mason Rudolph, Steelers. Fing sich gegen die Colts halbwegs, doch alles in allem bleibt er massiv limitiert. Rudolph kann als Ballverteiler im Kurzpassspiel funktionieren, alles darüber hinaus muss er erst noch zeigen. © getty 9/34 26. Daniel Jones, Giants. Turnover, Turnover, Turnover: Der schlechteste Starting-QB in puncto Pocket-Verhalten und gleichzeitig der aggressivste bei Pässen in enge Fenster - Jones bietet den Ball viel zu häufig dem Gegner an. © getty 10/34 25. Case Keenum, Redskins. Implodiert regelmäßig gegen Pressure - doch wenn Washington Keenum mal eine saubere Pocket geben konnte, dann konnte er auch Big Plays auflegen. Letztlich der erwartbar unterdurchschnittliche Bridge-QB - übernimmt jetzt Haskins? © getty 11/34 24. Kyle Allen, Panthers. Inzwischen kann man relativ klar sagen, was Allen zumindest aktuell ist: Ein sehr guter Backup - aber als Starter im unteren NFL-Viertel. Große Probleme mit Pressure, nimmt, was das Scheme ihm gibt. Darüber hinaus limitiert. © getty 12/34 23. Ryan Tannehill, Titans. In gewisser Weise ist Tannehill einfach die bessere Version von Mariota - weil er den Ball nicht ewig lange hält, weil er konstant enge Fenster anspielt und trifft und weil er aus sauberer Pocket viel sicherer ist. © getty 13/34 22. Baker Mayfield, Browns. Mayfield spielt besser, als es die Stats nahelegen - aber trotzdem nicht gut. Zu viele Turnover-Risiken, zu wacklig im Pocket-Verhalten und zu langsam mit seinen Reads in der Red Zone. © getty 14/34 21. Josh Allen, Bills. "Turnover-Risiken" ist das Stichwort bei Allen. Insbesondere gegen Pressure ist er noch immer ein wandelndes Risiko. Big Plays sind immer möglich, genau wie haarsträubende Pässe. Ich würde mir noch mehr designte QB-Runs wünschen. © getty 15/34 20. Ryan Fitzpatrick, Dolphins. Er gibt den Gunslinger und gibt einem Team damit eine Chance - beeindruckend, dass ihm das bei diesem Dolphins-Team gelingt. Attackiert und trifft enge Fenster, wirft gegen Pressure. Bisher eine überraschend solide Saison. © getty 16/34 19. Jameis Winston, Buccaneers. Das erste Saisonviertel war insgesamt noch ermutigend - aber die Winston-Achterbahn ist schwer zu ertragen. Ja, er liefert fast jede Woche Big Plays; genau wie aber auch teilweise katastrophale Fehler und Turnover. © getty 17/34 18. Jared Goff, Rams. Goff bleibt im Liga-Mittelfeld. Er hat sich nach einem holprigen Saisonstart stabilisiert, das aber auch gegen einige schwache Defenses. Nach wie vor sind es zu viele Turnover-Würfe und zu große Probleme gegen Pressure und Downfield. © getty 18/34 17. Gardner Minshew, Jaguars. Foles übernimmt nach der Bye, Minshew steht im Mittelfeld. Accuracy, das vertikale Passspiel, Timing, Reads - Minshew ist deutlich weiter als gedacht. Wann bekommt er wieder eine Chance? Und ist Foles wirklich besser? © getty 19/34 16. Kyler Murray, Cardinals. Das Spiel gegen die exzellente 49ers-Defense war die Bestätigung einer starken Rookie-Saison: Murray verteilt den Ball sicher, zeigt exzellente Accuracy, steigert sich konstant - und ist als Runner eine ernsthafte Bedrohung. © getty 20/34 15. Matt Ryan, Falcons. Immer wieder Ausrufezeichen, genau wie Tiefpunkte - unter schwierigen Umständen und mit einer Defense, die einen Shootout nach dem anderen erfordert. Spielt isoliert betrachtet eine solide Saison, in der nicht viel zu retten ist. © getty 21/34 14. Jacoby Brissett, Colts. Wirklich sicher bin ich mir bei Brissett noch immer nicht. Er hat Woche für Woche gute Momente, aber auch Fehler, und profitiert natürlich enorm vom Scheme. Stand heute würde ich ihn als durchschnittlichen Starter einordnen. © getty 22/34 13. Jimmy Garoppolo, 49ers. Wir müssen davon wegkommen, "Game Manager" negativ zu konnotieren. Garoppolo füllt diese Rolle nämlich glänzend aus - und zeigte gegen Arizona, dass er sehr wohl ein Spiel an sich reißen kann, wenn das Run Game nicht klappt. © getty 23/34 12. Derek Carr, Raiders. Eine der Positiv-Überraschungen! Gewohnt sicher Underneath, aber deutlich verbessert gegen Pressure - und Grudens Design bringen Carr auch dazu, im vertikalen Passspiel zu glänzen. © getty 24/34 11. Philip Rivers, Chargers. Rivers hat nach wie vor etwas im Tank. Es sind mehr Turnover, als es sein sollten, doch gerade was Rivers im vertikaleren Passspiel macht, ist beachtlich. Hält die Protection jetzt besser, wird Rivers noch mehr glänzen. © getty 25/34 10. Tom Brady, Patriots. Nicht auf dem Vorjahres-Level, aber immer noch Top-10: Wenn Brady im Timing spielen und die Kurzpass-Offense aufziehen kann, ist er unheimlich effizient. Sein Pocket-Verhalten und einige Würfe gegen Pressure aber haben abgebaut. © getty 26/34 9. Carson Wentz, Eagles. Ist definitiv das geringste Problem in der Eagles-Offense. Wentz liefert Big Plays, er spielt stark unter Druck, er leistet sich wenige Fehler - ein Franchise-Quarterback, daran besteht für mich kein Zweifel. © getty 27/34 8. Dak Prescott, Cowboys. Einige vermeidbare Turnover haben zuletzt Einzug erhalten - in der Summe spielt er aber immer noch eine sehr gute Saison. Das Problem mit Prescott ist das Spiel aus unsauberer Pocket und wenn das Timing abweicht. © getty 28/34 7. Kirk Cousins, Vikings. Ein fantastischer Turnaround nach einem sehr schwierigen ersten Saisonviertel. Cousins spielt seit dem Giants-Spiel auf Elite-Level, macht wenige Fehler und legt Woche für Woche Big Plays auf. © getty 29/34 6. Lamar Jackson, Ravens. Sich auf Jackson und die Ravens-Offense vorzubereiten, muss ein Albtraum sein. Er ist als Runner einzigartig, und er hat dieses Jahr als Passer, mit der Ball-Security und insgesamt einfach riesige Fortschritte gemacht. © getty 30/34 5. Aaron Rodgers, Packers. Spielt insgesamt so gut wie seit seiner dominanten Phase 2016 nicht. Stark vertikal, konstant bei Pässen nach außen und mit deutlich weniger Fehlern als 2018. Kreiert wieder Offense, ohne die Play-Struktur zu torpedieren. © getty 31/34 4. Matt Stafford, Lions. Einer der aggressivsten und besten Deep Passer in der NFL aktuell. Stafford spielt insgesamt eine großartige Saison, und man fragt sich regelmäßig, ob die Lions ihn nicht noch viel mehr werfen lassen sollten. © getty 32/34 3. Patrick Mahomes, Chiefs. Kehrt in Woche 10 wohl zurück und kann dann wieder die Pole Position angreifen. Mahomes ist und bleibt einer der unumstrittenen Elite-QBs, und wenn er fit ist, sollten wir auch wieder mehr von dem kreierenden QB sehen. © getty 33/34 2. Deshaun Watson, Texans. Schon jetzt eine große Auswahl an Big Plays und spektakulären Momenten in dieser Saison. Watson muss dieses Team tragen, und abgesehen von einem wirklich schlechten Spiel macht er das dieses Jahr. © getty 34/34 1. Russell Wilson, Seahawks. Aktuell ist es ein klarer erster Platz: Wilson spielt derzeit schlicht und ergreifend auf einem anderen Level als der Rest der Liga. Unglaublich gut vertikal, aber auch deutlich effizienter geworden. Eine MVP-Saison.

New York Jets (1-7) - New York Giants (2-7) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Es hätte das Duell zweier hoffnungsvoller Teams mit jungen, aufstrebenden Quarterbacks sein können - stattdessen sind es zwei Liga-Kellerkinder, mit Quarterback- und Head-Coach-Fragezeichen. Sowohl Sam Darnold, als auch Daniel Jones sind viel zu Turnover-freudig; die Giants allerdings treten zumindest kompetitiv auf und können den Ball halbwegs konstant bewegen, auch wenn die erneute Verletzung von Evan Engram das torpedieren wird. Die Jets kommen aus der Niederlage gegen die Dolphins und mit einer ganzen Reihe an verschiedenen internen Brandherden.

Tipp: Jets vs. Giants 13:17.

Tampa Bay Buccaneers (2-6) - Arizona Cardinals (3-5-1) (So., 19 Uhr)

Es wäre schon ziemlich überraschend, wenn dieses Spiel nicht in einem Shootout enden würde. Die Pass-Defense der Bucs ist viel zu anfällig, Arizona sollte hier mehrere Ansatzpunkte für Fitzgerald, Kirk, Drake und Rückkehrer David Johnson finden. Arizonas schnelles Underneath Passing Game sollte die Bucs vor erhebliche Probleme stellen. Umgekehrt sah die Cardinals-Pass-Defense und insbesondere Patrick Peterson gegen die Niners ziemlich löchrig aus; gelingt es Arizona nicht, Jameis Winston unter Druck zu setzen, werden die Cardinals es auch nicht schaffen, Evans und Godwin zu stoppen. Und dass Bruce Arians gegen sein Ex-Team noch das eine oder andere Trick Play im Ärmel hat, davon darf man ausgehen.

Tipp: Buccaneers vs. Cardinals 30:33

Indianapolis Colts (5-3) - Miami Dolphins (1-7) (So., 22.05 Uhr)

Scheinbar hatten die Colts bei Jacoby Brissett Glück im Unglück, Brissett dürfte schon bald wieder spielen können - vielleicht sogar diese Woche. Doch selbst mit Brian Hoyer war zu sehen, dass diese Offense funktioniert. Gegen die Dolphins sollte die Offensive Line dann auch wieder dominanter auftreten als gegen die starke Steelers-Front, Indianapolis dürfte in dieser Partie über das Run Game kommen. Und Miami? Die Dolphins haben spätestens mit dem Sieg über die Jets gezeigt, dass hier ein Team spielt, das sich nicht aufgibt; und Ryan Fitzpatrick ist immer in der Lage, Spiele eng zu machen, die nicht eng sein sollten.

Tipp: Colts vs. Dolphins 23:17.

Green Bay Packers (7-2) - Carolina Panthers (5-3 (So., 22.25 Uhr)

Die Niederlage gegen die Chargers war aus Packers-Sicht vielleicht der von Aaron Rodgers vermutete Weckruf zur richtigen Zeit - sie hat allerdings auch eine Wahrheit nochmals unterstrichen: Die Offensive Line der Packers ist wackliger als gedacht. Das könnte gegen Carolinas Pass-Rush ebenfalls ein Thema werden, insbesondere in Kombination mit einer guten Panthers-Secondary. Können die Packers ihre Offense hier besser umsetzen als bei den Chargers? Umgekehrt sollten sie Kyle Allen mit ihrem Pass-Rush mehr Probleme bereiten können als das gegen Philip Rivers der Fall war, der sich gegen Pressure am vergangenen Sonntag sehr gut verkaufte. Ein anderer kritischer Faktor: Können die Packers endlich wieder mal eine Rushing-Offense stoppen?

Tipp: Packers vs. Panthers 27:20.

Pittsburgh Steelers (4-4) - Los Angeles Rams (5-3) (So., 22.25 Uhr)

Letztes Jahr wäre das vermutlich ein Shootout gewesen - jetzt riecht es eher nach einem Defense-Duell. Die Steelers haben eine der ligaweit besten Fronts und treffen auf ein Rams-Team, das nach wie vor große Probleme in der Offensive Line hat. Jared Goff wackelt noch immer gegen Pressure und ist bestenfalls inkonstant im vertikalen Passspiel, wenn die Steelers ihn - wovon man ausgehen muss - konstant unter Druck setzen, wird die Rams-Offense ebenfalls wackeln. Umgekehrt aber sollte L.A. defensiv den Steelers ebenfalls große Probleme bereiten; insbesondere in Coverage müssten die Rams klar überlegen sein und dürften Mason Rudolph so auch zu Turnovern bringen.

Tipp: Steelers vs. Rams 17:23.

Fantasy Tipps Week 10: Kyler Murray rein - Jared Goff und JuJu Smith-Schuster raus! © getty 1/22 Woche 10 in der NFL, und für Fantasy-Manager überall werden jetzt die Playoff-Weichen gestellt. SPOX gibt euch die Tipps für Woche 10 - offensichtliche Starts wie Christian McCaffrey, Lamar Jackson oder Chris Godwin tauchen hier nicht auf. © getty 2/22 Quarterbacks, STARTS: Kyler Murray, Cardinals (@Buccaneers): Hat sich gegen Saints und 49ers gut verkauft, jetzt wartet mit der desolaten Bucs-Secondary ein deutlich besseres Matchup. Das sollte ein Shootout werden, weshalb ein Must-Start auch ist… © getty 3/22 Jameis Winston, Buccaneers (vs. Cardinals): War gut in Seattle, und die Cardinals-Pass-Defense ist potenziell noch schlechter. Sofern Patrick Peterson nicht ganz schnell einen Schalter umlegt, wird das Bucs-Passspiel auch diese Woche explodieren. © getty 4/22 Matt Ryan, Falcons (@Saints): Noch ein Shootout-Spiel. Ryan ist wieder fit und die Falcons werden massig punkten müssen, um mit den Saints mitzuhalten. Die Waffen dafür hat er und er sollte auch oft genug werfen dürfen. © getty 5/22 Quarterbacks, SITS: Jared Goff, Rams (@Steelers): Probleme gegen Pressure und Probleme Downfield - jetzt geht es gegen eine Steelers-Front, die Goff unter Druck setzen wird. Es winkt ein sehr defensiv geprägtes Spiel. © getty 6/22 Kyle Allen, Panthers (@Packers): Überraschte gegen die Titans - die Packers sollten ihm im Pass-Rush größere Probleme bereiten können. Wenn Green Bay Allen unter Druck setzen kann, droht ein Turnover-Spiel. © getty 7/22 Baker Mayfield, Browns (vs. Bills): Auch wenn er nicht so schlecht spielt, wie es die Stats vermuten lassen - das ist kein gutes Matchup. Die Bills haben eine starke Pass-Defense, die Browns offensiv überhaupt keinen Rhythmus. © getty 8/22 Running Backs, STARTS: Nick Chubb, Browns (vs. Bills): Cleveland wird gegen die Pass-Defense der Bills einmal mehr Probleme bekommen - das Run Game der Browns ist der verlässlichere Part. Buffalos Run-Defense ist definitiv eher schlagbar. © getty 9/22 Aaron Jones, Packers (vs. Panthers): War gegen die Chargers abgemeldet - jetzt geht es gegen eine Panthers-Defense, die große Probleme gegen den Run hat und gegen die Jones auch im Passspiel wieder mehr Targets sehen sollte. © getty 10/22 Devin Singletary, Bills (@Browns): Hatte ein sehr gutes Spiel in der Vorwoche, Singletary zeigt extrem gute Cuts und ist schwer zu tackeln. Die Browns-Defense ist bislang überraschend anfällig gegen den Run. © getty 11/22 Running Backs, SITS: Devonta Freeman, Falcons (@Saints): Die Falcons werden viel werfen müssen, und die Saints haben eine extrem starke Run-Defense. Die wacklige Falcons-O-Line hilft dabei wenig. © getty 12/22 Todd Gurley, Rams (@Steelers): Ähnliche Argumentation wie bei Goff: Die Steelers sollten in diesem Spiel die Line of Scrimmage kontrollieren, für Gurley dürften sich wenige Räume öffnen. © getty 13/22 David Johnson, Cardinals (@Buccaneers): Johnson ist zurück, muss sich aber das Backfield mit Kenyan Drake teilen - und gegen Tampa Bay zu laufen gelingt nur wenigen. Die Cardinals werden über das Passspiel kommen. © getty 14/22 Wide Receiver, STARTS: Emmanuel Sanders, 49ers (vs. Seahawks): Sanders ist unheimlich schnell in dieser Offense angekommen - und bereits der zweite Go-To-Guy neben Kittle. Jetzt geht es gegen eine der ligaweit anfälligeren Coverage-Units der Liga. © getty 15/22 A.J. Brown, Titans (vs. Chiefs): Ist die Chiefs-Defense plötzlich - gut? Zumindest ist sie verbessert, doch in der Coverage gibt es noch immer Lücken. Brown bekommt jede Menge Targets und die Titans werden punkten müssen. © getty 16/22 Christian Kirk, Cardinals (@Buccaneers): Shootout! Arizona sollte die Bucs-Secondary auf allen Ebenen angreifen können - und es könnte das Breakout-Spiel für Kirk in dieser Saison werden, nachdem er gegen die 49ers abgemeldet war. © getty 17/22 Wide Receiver, SITS: Allen Robinson, Bears (vs. Lions): Mitch. Trubisky. Die Lions dürften ihre Man-Coverage auf Robinson ausrichten, und aktuell gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass Trubisky eine funktionale Offense umsetzen kann. © getty 18/22 A.J. Green, Bengals (vs. Ravens): Green gibt nach langer Verletzungspause wohl endlich sein Comeback - ihr solltet die Finger erstmal von ihm lassen. Ryan Finley startet erstmals, und dann gegen eine sehr unangenehme Ravens-Defense. © getty 19/22 JuJu Smith-Schuster, Steelers (vs. Rams): Die Rams sind in der Secondary glänzend aufgestellt und sollten in verschiedenen Coverage-Varianten gute Antworten haben - plus natürlich: Die Rams werden Rudolph zu Fehlern bringen. © getty 20/22 Tight End, START: Jared Cook, Saints (vs. Falcons): Hat die letzten beiden Spiele verletzt verpasst, kommt jetzt der Turnaround? Gegen eine extrem anfällige Falcons-Defense könnte er endlich eine legitime Receiving-Waffe neben Thomas werden. © getty 21/22 Tight End, SIT: Vance McDonald, Steelers (vs. Rams): Die Rams haben eine solide Fantasy-Defense gegen Tight Ends, und sollten das Passspiel der Steelers signifikant limitieren können. © getty 22/22 Sleeper: Kalen Ballage, RB, Dolphins (@Colts): Drake ist weg, Walton suspendiert - irgendwer muss die Snaps im Dolphins-Backfield bekommen, und das wird Ballage sein. Hinter einer zuletzt verbesserten Line und gegen eine anfällige Colts-Run-Defense.

Dallas Cowboys (5-3) - Minnesota Viking (6-3) (Mo., 2.20 Uhr live auf DAZN)

Ein Spiel, das womöglich noch große Auswirkungen auf das Playoff-Rennen in der NFC hat: Die Cowboys kommen aus einem durchwachsenen Spiel gegen die Giants, bei dem das Endergebnis letztlich deutlicher war als der Spielverlauf. Gegen Minnesota sollte Dallas in der Lage sein, die Secondary mit Amari Cooper und Michael Gallup zu attackieren - Minnesotas Probleme auf Outside-Corner bleiben ein riesiges Thema. Spannender wird es sein, ob die Vikings mit ihrem derzeit wohl besten Pass-Rush-Duo der Liga der starken Cowboys-O-Line zusetzen können: Prescott unter Druck zu setzen muss die oberste Priorität für Minnesotas Defense sein, dann stürzen dessen Leistungen teils drastisch ab. Umgekehrt aber ist das Mismatch deutlich größer: Der Pass-Rush der Cowboys um Quinn, Lawrence und Neuzugang Michael Bennett wird Minnesotas Offensive Line Probleme bereiten. Und ohne Adam Thielen, der wohl ausfällt, fehlt es Minnesota dann womöglich an der Feuerkraft, um offensiv das Spiel zu gewinnen.

Tipp: Cowboys vs. Vikings 27:24.

San Francisco 49ers (8-0) - Seattle Seahawks (7-2) (Di., 2.15 Uhr live auf DAZN)

Tolles NFC-West-Duell zum Abschluss von Week 10! Aus Niners-Sicht könnte es was die eigene Offense angeht ein ähnliches Spiel werden wie letzte Woche gegen Arizona: Die Seahawks dürften San Franciscos Run Game zumindest halbwegs limitieren, gleichzeitig aber sind sie in der Secondary mehr als anfällig. Es könnte also das nächste Spiel werden, das Garoppolo für die 49ers gewinnen muss. Umgekehrt sind Russell Wilson, Tyler Lockett und D.K. Metcalf gut genug, dass sie alleine Seattle eine Chance geben; und dass San Franciscos Defense angreifbar ist, haben zuletzt ebenfalls die Cardinals gezeigt. Gleichzeitig aber ist die Niners-Front gegen Seattles Offensive Line, auch angesichts der Art und Weise wie die beiden Teams hier schematisch spielen spielen, ein potenziell mitentscheidendes Mismatch.

Tipp: 49ers vs. Seahawks 33:30.

