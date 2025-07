LeBron James sorgt mit seiner Verlängerung bei den Lakers und einem anschließenden Berater-Statement für eine Kontroverse, die die Gerüchteküche brodeln lässt.

Der "King" bleibt in Los Angeles. Die Frage ist nur, wie lange. Nachdem LeBron James - offenbar auch aus Mangel an Alternativen - seine Player Option bei den Lakers gezogen und seinen Vertrag damit um ein letztes Jahr verlängert hat, wird dennoch wild über die Zukunft der NBA-Legende spekuliert. Zwei Insider mutmaßen, dass der 40-Jährige die Lakers sogar noch mitten in der Saison verlassen könnte.