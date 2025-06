OTHER

SID OTHER

Basketball-Superstar LeBron James wird auch seinen 41. Geburtstag als NBA-Spieler feiern.

Der erfolgreichste Werfer in der Geschichte der besten Liga der Welt zieht seine Spieleroption über 52,6 Millionen Dollar (45 Millionen Euro) und läuft damit auch in der kommenden Saison für die Los Angeles Lakers auf. Als erste Spieler der Geschichte geht James damit in seine 23. NBA-Spielzeit.