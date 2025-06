Dennis Schröder steht trotz seiner guten Leistungen wohl vor dem Abschied bei den Detroit Pistons.

Der Wandervogel Dennis Schröder könnte vor einem weiteren Wechsel in der NBA stehen. Der Weltmeister ließ kürzlich in einem Video durchblicken, dass ein neuer Vertrag bei seinem aktuellen Team, den Detroit Pistons, in der bevorstehenden Free Agency wohl unrealistisch sei.