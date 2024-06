Die wichtigsten Matchups der NBA Finals: Hier wird die Serie zwischen den Dallas Mavericks und Boston Celtics entschieden

© getty

NBA Finals: Tatums neue Kraft kann gegen Doncic helfen

Deshalb landet man schließlich bei Jaylen Brown und Jayson Tatum. Brown ist schon lange ein Kraftpaket, Tatum machte es in den vergangenen Offseasons zum Fokus, mehr Masse aufzubauen. Er bringt auch mehr Länge mit, womit er sich als erste Wahl gegen Doncic qualifizieren könnte. Das prinzipielle Profil als Verteidiger ist beim Flügel-Duo jedoch sehr ähnlich. Beide fokussieren sich lieber auf ihre Offense und übernehmen eher selten zusätzlich noch den besten Gegenspieler.

Wenn sie dies tun (müssen) machen sie dabei jedoch oft einen guten Job, zumindest in nicht allzu langen Phasen. Die Konstanz fehlt gewissermaßen, mentale Aussetzer sind immer noch nicht komplett abgestellt. Das kann gerade in Form von Fouls ein Problem werden, bei denen sich Tatum und Brown auch diese Postseason schon mehrfach nicht mit Ruhm bekleckerten. Es wurde noch nicht zum riesigen Problem, was jedoch zu großen Teilen an den Gegnern der Celtics lag.

Doncic wird früh und häufig versuchen, seinen Gegenspielern Fouls anzuhängen. Dabei wird er vorbereitet sein auf auch nur die kleinsten Schwächen der Celtics, die er in der Videoanalyse gefunden hat. Im Zweifelsfall wird er gerade Tatum und Brown als Verteidiger auch mental einen Schritt voraus sein, was Anpassungen in den Finals angeht.

Die Celtics werden vermutlich Tatum als ersten Verteidiger gegen Doncic versuchen. Das kann sich jedoch mit Foul- oder anderen Problem schnell ändern. Im Idealbild der Celtics würde Holiday körperlich genug Widerstand leisten können, da er das beste Gesamtpaket an Kraft, Erfahrung und Intelligenz mitbringt. Der erfahrene Guard sollte jedoch auch gegen Derrick Jones Jr. oder P.J. Washington auf dem Flügel Stand halten können. Zumal die sich kaum einen eigenen Wurf kreieren können, gerade am Perimeter.