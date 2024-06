Spielt Kristaps Porzingis in den Finals? Celtics-Coach Joe Mazzulla mit Update

Am Freitag trainierte der Lette wieder in Teilen mit dem Team und Coach Joe Mazzulla zeigte sich zufrieden mit den Fortschritten des Big Man. "Es geht ihm besser", versicherte der 35-Jährige. "Er wirft, hat ein paar Drills mitgemacht. Er macht gute Fortschritte und ist mit seiner Genesung zufrieden."

Der Lette verletzte sich vor gut vier Wochen in Spiel 4 bei den Miami Heat in der ersten Playoff-Runde an der Wade und kam in den folgenden Serien gegen die Cleveland Cavaliers und die Indiana Pacers nicht zum Einsatz. Ohne ihren Starting Center gewannen die Celtics dennoch neun von zehn Spielen und haben in den Playoffs gerade einmal zwei Partien verloren (12-2).