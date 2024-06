Luka Doncic hat endlich das perfekte Team um sich: Wie Nico Harrison bei den Mavs das Unmögliche möglich machte

© getty

Dallas Mavericks 2023: Gerettet von der Draft Lottery

Der Zerfall der Mavericks zum Ende der Saison sollte sich als Glück im Unglück entpuppen: In den Nachwehen des Porzingis-Trades mit den New York Knicks aus dem Jahr 2019 müsste in dieser Offseason ein weiterer Erstrunden-Pick an die Knickerbockers abgedrückt werden - es sei denn, dieser Pick landete in den Top-10. Die Mavs bekamen in der Lottery tatsächlich den zehnten Pick und durften ihn somit behalten - ein scheinbar kleiner Erfolg in einer gebrauchten Saison.

Diesen Pick tradeten die Mavs im Draft schließlich für den 12. Pick der Oklahoma City Thunder und Richaun Holmes - und wählten an zwölfter Stelle Big Man Dereck Lively II von Duke. Gleichzeitig wurden sie auch noch den Vertrag von Davis Bertans los, der ihnen 2023/24 mit 17 Mio. Dollar auf der Tasche gelegen hätte.

Livelys Athletik rund um den Korb schien wie gemacht für die Zusammenarbeit mit dem Pick-and-Roll-Maestro Luka Doncic. Auch auf sein defensives Potenzial legten die Mavs große Stücke, nachdem man mit einem Defensivrating von 116,7 in der vergangenen Saison noch zu den Schießbuden der Liga gehört hatte. Aber er war eben auch ein Rookie ...