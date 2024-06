Wenn nicht jetzt, wann dann? Der Kampf der Boston Celtics in den NBA Finals gegen den Teufelskreis

© getty

Boston Celtics: Die ewige Frage nach Plan B

Hier liegt auch die große Stärke des Teams, die Offense ist dagegen der Bonus - und gleichzeitig eben auch die mögliche Schwäche. In 42 Spielen (!) trafen die Celtics in dieser Saison mindestens 40 Prozent von Downtown, nur einmal wurde verloren (131:133 gegen Indiana im Januar). Boston wirft viel von draußen und trifft viel, doch wenn die Dinger nicht fallen, kann es sehr hässlich aussehen, dann wirken die Celtics verwundbar - deswegen hagelt es oft Kritik an der Offense.

So ist es seit Jahren, in dieser Saison ist das Team noch einmal eine Ecke talentierter und doch scheint es so, dass gerade in kritischen Phasen ein Plan B fehlt. Nur vier Teams nahmen am Ring weniger Versuche als die Celtics, sie forcieren kaum Turnover, stehen selten an der Freiwurflinie und sind in Sachen Offensiv-Rebounds mittelmäßig. Satte 43 Prozent der Würfe sind in den Playoffs aber Dreier (Schnitt: 36,3 Prozent), 37,2 Prozent davon sind drin (35,8).

Kann man sich darauf verlassen? Womöglich, aber in engen Situationen ist dies Boston schon mehrfach zum Verhängnis geworden. Im Blickpunkt steht hier insbesondere Tatum, der in seinen zweiten Finals viel gutzumachen hat. Keine 37 Prozent aus dem Feld traf der damals der 24-Jährige, dessen Ballverluste und schwache Quoten Boston wohl einen Titel kosteten. "Eine Lehrstunde" nannte es der Forward im Nachhinein, der in den vergangenen drei Jahren dreimal in Folge im All-NBA First Team war - das gelang ansonsten nur Giannis Antetokounmpo und Luka Doncic, der ebenfalls nach seinem ersten Titel greift.