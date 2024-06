NBA Finals, Dallas Mavericks: Warum buhen die Fans der Boston Celtics Kyrie Irving von den Mavs aus?

Irving trifft in den Finals mit den Mavs nämlich auf seinen Ex-Klub. Der Point Guard stand von 2017 bis 2019 bei den Celtics unter Vertrag und verließ die Franchise ohne Finals-Teilnahme - wobei Irving selbst die komplette Postseason 2018 verletzt verpasste. Was den Celtics-Anhägern jedoch am meisten missfiel, war, dass Irving sein Versprechen, in der Free Agency 2019 beim 17-fachen Champion zu verlängern, nicht hielt.

Am Ende entschied sich Irving nämlich dafür, bei den Brooklyn Nets zu unterschreiben und mit Kevin Durant und James Harden auf Titeljagd zu gehen. Doch auch dieses Unterfangen scheiterte und der Champion von 2016 landete 2023 schlussendlich via Trade bei den Mavs, mit denen er es im ersten Versuch in die Finals schaffte.

Seit seinem Abgang wird Irving bei jedem Heimspiel im Bostoner TD Garden ausgebuht, egal in welchem Trikot der Guard dabei aufläuft. In Spiel 1 der Erstrundenserie gegen die Celtics vor zwei Jahren reagierte Irving auf Provokationen seitens der Fans sogar mit dem Mittelfinger.

Auch bei den bevorstehenden Finals werden einige Buhrufe gegen Irving erwartet. Der Superstar gibt sich im Vorfeld des Spektakels jedoch versöhnlich und selbstkritisch. "Im Sport geht es oft nur um das finale Ziel und welche Erfolge man vorweisen kann. Aber das ist nur eine Sache, am Ende des Tages sind wir trotzdem menschlich. Das war nicht mein bestes Ich zu dieser Zeit." Es habe deshalb zwar "faire Kritik" an ihm gegeben, aber es hätte auch "ein bisschen mehr Wohlwollen in meine Richtung geben können, vor allem wenn man bedenkt, was ich damals als Mensch durchgemacht habe."

Er habe gelernt, "bei vielen Dingen loszulassen und durch meine Gefühle zu reden." Er lasse sich nicht von der Vergangenheit "lähmen" und habe das Kapitel seines Lebens in Boston "größtenteils genossen".