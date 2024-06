Die Mavs-Helden von 2011: Legendärer Hausmeister, Wirbelwind und DÖÖRK!

Ähnlich wie in diesem Jahr sahen nur die wenigsten Dallas als einen echten Contender an. Zu oft enttäuschten die Mavs in den Playoffs, das Label "soft" klebte an Dirk Nowitzki und seinem Team. Dazu kamen die Ausfälle von Spielern wie Caron Butler oder Roddy Beaubois, die das Unterfangen noch einmal erschwerten.

Die Mavericks gewannen zwar 57 Spiele in der Regular Season, doch nicht wenige prognostizierten schon in Runde eins ein Ausscheiden gegen die Portland Trail Blazers. Stattdessen setzten sich die Mavs nach anfänglichen Problemen mit 4-2 durch und fegten danach über den zweimaligen Champion Los Angeles Lakers (4-0) hinweg.

In den Conference Finals spielte Dirk Nowitzki dann womöglich die Serie seines Lebens, Dallas gewann mit 4-1, weil sie gegen die jungen OKC Thunder um Kevin Durant, James Harden und Russell Westbrook ihre Erfahrung in engen Partien ausspielten.

Es folgte die Krönung in den Finals, als halb Amerika mit Dallas gegen das "Evil Empire" um LeBron James, Dwyane Wade sowie Chris Bosh und die Miami Heat mitfieberte. Miami führte mit 2-1, doch Dallas gewann die letzten drei Spiele und krönte sich zum ersten und einzigen Mal zum Champion.