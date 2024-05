"Sind in einem exzellenten Zustand": Suns-Owner Mat Ishbia adressiert Playoff-Aus

"Die Geschichte, dass bei uns der Baum brennt, ist nicht korrekt", stellte Suns-Besitzer Mat Ishbia auf einer Pressekonferenz klar. "Die Phoenix Suns sind in einem guten Zustand. Exzellent, wenn auch nicht so gut wie wir es gerne hätten und nicht so gut, wie wir im kommenden Jahr sein werden. Wir werden Lösungen finden, was wir ändern müssen, um in der nächsten Saison eine Championship zu gewinnen."

Die Suns waren mit großen Hoffnungen in die Saison gestartet, doch die Big Three um Kevin Durant, Devin Booker und Bradley Beal fand nie wirklich zueinander. Zwar wurden in der Regular Season 49 Spiele gewonnen, doch dies reichte nur für Platz sechs in der Western Conference. In der ersten Playoff-Runde setzte es ein bitteres 0-4 gegen die Minnesota Timberwolves.