NBA Playoffs: Phoenix vor dem Aus! Wolves blamieren Suns - Fans verlassen Arena frühzeitig

Phoenix Suns (W6) - Minnesota Timberwolves (W3) 109:126 (BOXSCORE), Serie: 0-3

In Phoenix gehen langsam die Lichter aus und nach einem weiteren katastrophalen dritten Viertel (20:36) hagelte es in der Halle Buhrufe und zahlreiche Fans verließen bei -22 bereits die Arena. Sie verpassten nicht mehr viel, die Suns liegen nach einer weiteren schwachen Vorstellung mit 0-3 hinten und könnten bereits in der Nacht auf Montag deutscher Zeit aus den Playoffs ausscheiden.

Minnesota zeigte dagegen eine weitere überzeugende Vorstellung und glänzte im Gegensatz zu den Suns im Kollektiv. Sechs Wolves-Spieler hatten schon nach drei Vierteln zweistellig gescort, im dritten Viertel war es die Show von Nickeil Alexander-Walker (14), der nicht nur vier seiner fünf Dreier verwandelte, sondern auch defensiv erneut gegen die Stars der Suns ablieferte.

Im vierten Viertel war dann Anthony Edwards zur Stelle, der jegliche Comeback-Hoffnungen der Suns im Keim erstickte und dort 18 seiner 36 Punkte (12/23 FG, 11/11 FT) verbuchte. Karl-Anthony Towns (18, 13 Rebounds) sowie Rudy Gobert (19, 14 Rebounds) steuerten Double-Doubles bei. Für Minnesota ist es die erste 3-0-Serienführung in der Franchise-Historie.

Die Big Three der Suns enttäuschte kollektiv, auch wenn Kevin Durant (25, 8/18) und Bradley Beal (28, 10/18 FG, 6/10 3P) ihre Quotenim vierten Viertel noch aufhübschten. Zuvor war Devin Booker (21, 7/14, 8 Assists) bester Akteur der Suns, ansonsten scorte nur Eric Gordon (11) zweistellig.