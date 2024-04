NBA Playoffs - Phoenix Suns in der zweiten Halbzeit von der Rolle: Wolves-Defense sichert zweiten Sieg für Minnesota

© getty

Minnesota zieht Suns nach der Pause den Zahn

Edwards war nicht wirklich im Spiel, dafür war Conley über Floater und Dreier ein wichtiger Faktor. Das galt auch für Jaden McDaniels, der nach einem kleinen Gerangel mit Booker aufblühte und ausnutze, dass Durant mit zwei Fouls vorsichtiger agierte. Dennoch führten die Gäste zur Pause knapp (51:50), weil neben den Stars auch Rollenspieler wie Eric Gordon oder Drew Eubanks einen Einfluss auf das Spiel nahmen.

Nach der Pause zog die Defense der Gastgeber noch einmal an. Die Suns bekamen nun nicht mehr die Abschlüsse am Ring, Edwards, McDaniels und Nickeil Alexander-Walker übten enormen Druck auf die Ballführenden aus, Phoenix machte so wieder mehr Fehler, dazu verletzte sich Grayson Allen erneut am rechten Knöchel und musste in die Kabine. Die Wolves legten einen 12:0-Lauf über knapp vier Minuten hin, der erst von Durant gestoppt wurde. Der Forward hatte es dennoch schwer und stand lediglich bei 5/14 aus dem Feld. Die Wolves nahmen einen 78:71-Vorsprung in den Schlussabschnitt.

Phoenix fiel aber einfach nichts mehr. Turnover, vergebene Jumper, zugelassene Offensiv-Rebounds - die Probleme aus Spiel 1 waren nun wieder da und die Wolves stellten mit einem 15:5-Lauf in nur gut vier Minuten schnell die Weichen auf Sieg, Phoenix verbrannte schon hier die letzte Auszeit. Überhaupt verloren die Gäste in dieser Phase die Contenance. Coach Frank Vogel war nur noch am diskutieren und holte sich auch noch ein Technical Foul ab. Zwei Minuten vor Schluss leerten die Suns bei -14 schließlich die Bank, Booker hatte sich kurz zuvor sein sechstes Foul abgeholt.

Minnesota führt damit in der Serie mit 2-0, nun folgen zwei Heimspiele für die Suns, um die Serie wieder auszugleichen. Spiel 3 findet in der Nacht auf Samstag um 4.30 Uhr deutscher Zeit statt.

Wolves vs. Suns: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 20. April (Sa) 21.30 Uhr Minnesota Timberwolves Phoenix Suns 120:95 2 24. April (Mi) 1.30 Uhr Minnesota Timberwolves Phoenix Suns 105:93 3 27. April (Sa) 4.30 Uhr Phoenix Suns Minnesota Timberwolves 4 29. April (Mo) 3.30 Uhr Phoenix Suns Minnesota Timberwolves 5* 1. Mai (Mi) tba Minnesota Timberwolves Phoenix Suns 6* 3. Mai (Fr) tba Phoenix Suns Minnesota Timberwolves 7* 5. Mai (So) tba Minnesota Timberwolves Phoenix Suns

* wenn benötigt