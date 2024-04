NBA Playoffs: Anthony Edwards explodiert nach der Pause - Wolves trotzen Kevin Durant und den Suns

Minnesota Timberwolves (W3) - Phoenix Suns (W6) 120:95 (BOXSCORE), Serie: 1-0

0-3 in der Regular Season? Das spielte für Minnesota in Spiel 1 keine Rolle, stattdessen legten die Wolves Phoenix zum Auftakt an die Kette und konnten sich in der Offense auf einen überragenden Anthony Edwards verlassen. Nach anfänglichen Probleme verbuchte der All-Star 18 seiner 33 Punkte (14/24 FG) im dritten Viertel und sorgte dafür, dass sich Minnesota erstmals absetzen konnte. Die Suns blieben dagegen im dritten Abschnitt für die letzten 7:03 Minuten ohne ein einziges Field und lagen plötzlich mit -20 hinten.

Rudy Gobert (14, 16 Rebounds) ließ in der Zone kaum etwas zu, zudem machten Jaden McDaniels (9) und Nickeil Alexander-Walker (18, 7/12, 4 Steals) ihre Sache gegen die Stars der Suns sehr gut. Kevin Durant (31, 11/17) war zwar effizient und auch Bradley Beal (15, 6/19) war als Spielmacher gut drauf, doch von Devin Booker (18, 5/16) sowie den Rollenspielern kam viel zu wenig. Eric Gordon und Grayson Allen blieben ohne Field Goal (zusammen 0/8), letzterer verletzte sich zudem im dritten Viertel am Knöchel. Für Minnesota scorten zudem Naz Reid (12) und Karl-Anthony Towns (19, 5/9) zweistellig, der Big geriet in der zweiten Halbzeit aber mal wieder in Foulprobleme.

Vor gut einer Woche spielten die Wolves gegen Phoenix eine erste Halbzeit zum Vergessen, das sollte Minnesota nicht noch einmal passieren. Zwar hatten die Suns dank des heißen Durant zunächst Vorteile, doch mit den ersten Wechseln begannen die Wolves, die Bretter zu dominieren. Edwards hatte zwar wieder Probleme mit Ballverlusten, dafür machten Gobert oder Alexander-Walker von der Bank kommend ihre Sache hervorragend.