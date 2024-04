Anthony Edwards holt den Besen raus: Superteam der Phoenix Suns wird in Runde eins gesweept

Tyrese Haliburton (24, 8/16 FG, 5/12 3P, 4 Assists) verwandelte drei Dreier am Stück und bescherte den Pacers die erste zweistellige Führung des Abends, wenig später wuchs der Vorsprung auf +17 an. Dank Brook Lopez bäumten sich die Bucks aber noch einmal auf und verkürzten durch Splash Mountain zu Beginnn des vierten Viertels auf -6, doch ein langer Zweier sowie zwei weitere Dreier von Turner sorgten für Entlastung und danach wurde es nicht mehr knapp.

Lopez war mit 27 Punkten auch der beste Scorer der Gäste, dazu musste Khris Middleton (25, 9/22, 10 Rebounds) in Abwesenheit der beiden Stars jede Menge Verantwortung schultern. Malik Beasley (20, 8/12) verwandelte vier Dreier, ansonsten scorte kein anderer Spieler der Bucks zweistellig und Coach Doc Rivers hisste gut zwei Minuten vor dem Ende die weiße Fahne.

Die Pacers können nun bereits in der Nacht auf Mittwoch alles klar machen, wenn die Serie in Milwaukee fortgesetzt wird. Es wäre der erste Seriensieg für die Pacers seit 2014, damals marschierte man in die Conference Finals und scheiterte dort an den Miami Heat um LeBron James in sechs Spielen.