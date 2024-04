NBA Playoffs - Fragen zum Aus der Suns: War es das schon wieder mit der Big Three?

Das Fehlen eines Spielmachers wurde zur Deadline nicht thematisiert, stattdessen vertraute man Booker und Beal, die aber beide in dieser Rolle nicht konstant waren. Überhaupt war die Offense eine Enttäuschung. Mit der Big Three hatten die Suns ein Offensiv-Rating von rund 120, was gut, aber eben nicht überragend ist bei all dem vorhandenen Shotmaking. Letztlich ist das auch auf das Wurfbild zurückzuführen. Wie zu erwarten war, nahm kein Team mehr lange Zweier, bei Abschlüssen am Ring sowie Versuchen von draußen waren die Suns im unteren Ligadrittel vorzufinden.

Der Offense mangelte es an Kreativität, zu selten waren die Stars in Plays untereinander involviert, was eigentlich der große Vorteil der drei Stars hätte sein sollen. Stattdessen war Center Jusuf Nurkic sehr viel (zu viel?) involviert, während Durant viel Zeit damit verbrachte, vom Flügel zuzuschauen. Es verwunderte also nicht, dass direkt nach dem Ausscheiden ein Bericht aufploppte, der von der Unzufriedenheit des 35-Jährigen berichtete. KD legte zwar wieder Fabelquoten auf, war aber trotz 27 PPG eher ein glorifizierter Rollenspieler. Seine Usage-Rate war zuletzt im ersten Jahr bei den Warriors niedriger, das ist sieben Jahre her.