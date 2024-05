"Sie waren unser härtester Gegner": Warum Indianas "magische" Saison kein Ausreißer sein muss

© getty

Indiana Pacers: Nur ein Ausrutscher nach oben?

Gleichzeitig scorte auch kaum jemand besser, zahlreiche Top-Teams wurden bereits in der Regular Season vom schnellen Spielstil der Pacers überrumpelt. So hatten im Osten nur die Celtics (17-9) und die Orlando Magic (12-13) eine bessere Bilanz gegen Top-10-Teams nach Net-Rating als die Pacers (11-12). Ein echtes Zufallsprodukt in den Conference Finals waren die Pacers also nicht, auch wenn die Mannschaft ob ihrer Schwankungen und teils katastrophaler Defense gerne etwas belächelt oder gar komplett missachtet wurde (siehe ESPN in Spiel 7 gegen die Knicks).

Carlisle wurde nach dem Aus aber auch nicht müde zu betonen, dass es kommende Saison schwerer wird. "Die Erwartungen werden höher sein", mahnte der Coach. Indiana wäre nicht das erste Team, das nach einem tiefen Playoff-Run schnell wieder von der Realität eingeholt werden würde, das beste Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit dafür sind die Atlanta Hawks. Das junge Team um Trae Young forcierte in den Conference Finals 2021 sogar ein Spiel 6 gegen den späteren Champion aus Milwaukee, in den folgenden drei Spielzeiten gewannen sie 43, 41 und 36 Spiele sowie insgesamt nur drei Partien in der Postseason.